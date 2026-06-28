Delcy Rodríguez en reunión este sábado con rescatistas internacionales: “Hoy conseguimos a 33 personas con vida”

Los equipos de rescate nacionales e internacionales que trabajan en las distintas zonas afectadas de Venezuela a raíz del terremoto del 24 de junio rescataron este sábado a 33 personas que estaban bajo los escombros, informó la presidenta encargada Delcy Rodríguez.

Texto: Alma Plus Online y Prensa Presidencial / Fotos: Prensa Presidencial

“Hemos estado viendo el trabajo que vienen haciendo, y es muy impresionante y muy emotivo”, dijo la mandataria durante un encuentro con representantes de las brigadas de más de 24 países que están en esta nación, en labores de socorro.

“Estamos en las horas críticas de poder salvar vidas. Y nosotros, quienes no estamos en las labores como ustedes, estamos en oración para que podamos encontrar personas con vida. Hoy hemos conseguido 33 personas con vida, y quería agradecerlo”, explicó la Presidenta encargada.

"Hoy hemos conseguido 33 personas con vida": Delcy Rodríguez reunida con rescatistas internacionales

Rodríguez agradeció la dedicación y entrega de los más de 2.000 mujeres y hombres que se han sumado a los bomberos y personal de Protección Civil de Venezuela, que están abocados desde el primer momento del desastre.

“El pueblo venezolano tiene mucha esperanza en ustedes. A los sitios donde ustedes llegaron, llegó esperanza. Y se unieron al extraordinario trabajo que los rescatistas venezolanos han estado haciendo desde el primer minuto”, dijo.

En el encuentro, transmitido por Venezolana de Televisión (VTV), participaron también las misiones diplomáticas acreditadas en Venezuela, junto al canciller de este país, Yván Gil.

Presidenta visitó centro de acopio en el Polideportivo José María Vargas en La Guaira

Posteriormente, la Presidenta encargada, Delcy Rodríguez, inspeccionó el Complejo Deportivo José María Vargas, espacio acondicionado como el principal centro de acopio del estado La Guaira.

A través de una articulación perfecta y un esfuerzo mancomunado, efectivos de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), el Sistema Nacional de Misiones y Grandes Misiones Sociales, la Gobernación del estado y la Alcaldía trabajan sin descanso en la clasificación y recepción de ropa, vestimenta, medicamentos y alimentos.

Delcy Rodríguez visitó centro de acopio en el Polideportivo José María Vargas en La Guaira

Este despliegue logístico garantiza que los insumos recolectados sean distribuidos con celeridad a los centros de refugio, hospitales y comedores comunitarios, asegurando que no le falte nada al pueblo venezolano víctima de esta lamentable tragedia.

​Durante el recorrido de supervisión, la Jefa de Estado recordó a la ciudadanía que las donaciones están siendo recibidas centralizadamente en La Carlota y en la Almacenadora Caracas, desde donde se coordinan los traslados hacia los puntos de atención en el litoral central.

En medio de estas complejas horas que vive el país, la Presidenta Encargada subrayó que ninguna familia ni ciudadano se encuentra desamparado en este momento difícil. «Aquí no hay una sola familia que se pueda sentir sola, ni una persona. Está nuestro pueblo, está nuestro estado, está el sistema de protección social y está la solidaridad internacional», puntualizó, ratificando el compromiso permanente del Ejecutivo Nacional para acompañar y proteger integralmente a los sectores afectados.

Un doblete sísmico, de 7,2 y 7,5, producido el miércoles 24 de junio a las 18:04 (hora local), impactó al Distrito Capital y a los estados Yaracuy, Miranda, Carabobo, Falcón, Aragua y La Guaira. En este último estado, decretado zona de desastre, se han registrado 69.000 familias afectadas y más de 100 edificios caídos.

El último balance detalló a 1.430 fallecidos, 3.238 heridos y 3.142 familias damnificadas refugiadas en los siete estados afectados.

Desde el par de sismos iniciales se han registrado más de 430 réplicas. El estado La Guaira permanece militarizado y las autoridades pidieron a la población evitar trasladarse a la zona para no obstaculizar las labores de rescate.

En cuanto a la respuesta humanitaria, más de 30.000 efectivos entre militares, rescatistas y personal médico operan en las áreas de desastre, respaldados por 24 delegaciones internacionales que suman 2.741 rescatistas y 96 caninos.