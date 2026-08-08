Se darán créditos a juntas de condominio para reparar inmuebles tras los sismos

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La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, anunció el inicio de la transferencia de recursos y la activación de financiamientos directos destinados a las juntas de condominio y propietarios del municipio Sucre del estado Miranda (este de Caracas), con el objetivo de reparar las estructuras y viviendas afectadas por el reciente doble terremoto.

Texto: Últimas Noticias / Fotos: Prensa Presidencial

Durante un encuentro con representantes de las juntas de condominio en el edificio Los Dos Caminos, la mandataria encargada precisó que este apoyo crediticio busca brindar alivio a las familias tras los daños registrados en la zona norte de la capital y el litoral central.

Delcy Rodríguez, créditos a juntas de condominio y visita a edificio en Los Dos Caminos
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La jefa de Estado encargada destacó que las acciones se suman al Plan Venezuela Renace, mediante el cual se han atendido a más de 2.000 personas entre entregas de inmuebles y retornos seguros.

Asimismo, Delcy Rodríguez informó la promulgación de la Ley del Régimen Especial de Arrendamiento de Inmuebles destinados a Vivienda, normativa aprobada por unanimidad en la Asamblea Nacional que permitirá dinamizar la oferta de alquileres en el mercado nacional.

Explicó que esta medida se complementa con una línea de crédito especial para subsidiar la adquisición de viviendas.

Finalmente, Rodríguez instruyó al gabinete económico a desplegarse de manera inmediata junto a los vecinos para garantizar la entrega de los recursos y abarcar la totalidad de las infraestructuras comprometidas, al tiempo que solicitó realizar un censo a través del programa de convivencia democrática para atender casos prioritarios de adultos mayores.

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