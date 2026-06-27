MinCultura instaló jornada “Arena Creativa” para niños y niñas de La Guaira afectados por los terremotos

Con el firme propósito de brindar acompañamiento emocional a través del arte, el Ministerio del Poder Popular para la Cultura, a través de la Misión Cultura, instaló la jornada “Arena Creativa” en el Complejo Guayana Esequiba, ubicado en la parroquia San Bernardino, Caracas.

Texto: Instagram MPPC

El espacio ha abierto sus puertas para recibir a niños, niñas y adolescentes del estado La Guaira y distintas parroquias de Caraqueñas, afectados por el terremoto del el pasado 24 de junio.

El objetivo principal de esta actividad va más allá del entretenimiento: se trata de una estrategia de contención emocional. A través del juego y la creación artística, los facilitadores buscan que los más pequeños mantengan la mente ocupada en experiencias positivas, ayudándoles a procesar lo vivido en un ambiente seguro y lleno de fraternidad

Al comprender que la infancia procesa estas vivencias de manera distinta a los adultos, La Ruta de la Esperanza interviene a través del juego dirigido, la expresión artística y el contacto social seguro con propósitos muy claros. En primer lugar, se busca restaurar el sentido de normalidad al crear entornos donde los niños puedan sentirse protegidos y retomar el juego, una actividad vital para su desarrollo integral.

Asimismo, el programa permitirá canalizar emociones al ofrecer medios creativos para que expresen sus miedos y angustias sin necesidad de verbalizarlos. Esto facilita la liberación de tensiones, a través de acciones diseñadas para promover el encuentro en los espacios públicos bajo la premisa de que estar en comunidad sana es un esfuerzo colectivo.

En esta primera etapa, el despliegue se llevará a cabo en diversas comunas de las zonas caraqueñas afectadas y en los Centros de Resguardo de Personas en Riesgo de la capital. Progresivamente, las jornadas de atención se irán expandiendo hacia otras regiones del país que requieran de este acompañamiento.

Tras su inicio este viernes 26 de junio, en la plaza de la Moneda del Banco Central de Venezuela, las Brigadas Culturales continuarán su recorrido durante el fin de semana.

La materialización de La Ruta de la Esperanza es el resultado del esfuerzo conjunto y la vocación de servicio de nuestra gente. Toda esta programación es y será protagonizada y ejecutada por una amplia diversidad de agrupaciones e individualidades artísticas, que suman desde dedicados cultores y creadores hasta miembros activos de la comunidad en general, quienes unen sus talentos de manera voluntaria para convertir el arte en un abrazo colectivo que sana, une y reconstruye.