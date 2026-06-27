Cifra de fallecidos asciende a 1.430, informó Jorge Rodríguez en balance emitido este sábado

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Jorge Rodríguez, diputado y presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, emitió este sábado 27 de junio a la 1:15 de la tarde un nuevo balance de los trabajos efectuados tras la tragedia causada por un doble terremoto ocurrido el 24 de junio pasado, del cual han habido, hasta este sábado, 430 réplicas, según informó el diputado.

Texto: Alba Ciudad (LBR) y Últimas Noticias

Se han contabilizado:

  • 1.430 fallecidos
  • 3.232 heridos atendidos
  • 3.142 familias damnificadas
  • Más de 5 mil asistencias en hospitales
  • 7.500 triajes
  • Más de 12 mil atenciones médicas
  • 73.736 familias atendidas
  • 7.200.000 kilos de alimentos distribuidos
  • 16.145 bolsas de comida repartidas al pueblo guaireño
Jorge Rodríguez, nuevo balance sábado 27 junio, 1.15 p.m., terremotos en Venezuela
Ver este vídeo en YouTube.

Envió su pésame y condolencias a las y los familiares de fallecidos. Recordó que la zona más afectada por este desastre natural es el estado La Guaira, que se encuentra completamente militarizado. Hizo un llamado categórico a la ciudadanía para que evite trasladarse hacia el litoral central, con el fin de no obstruir los accesos viales.

Recordó que hay que facilitar el trabajo del rescate de las personas que se encuentran bajo los escombros, “que es un trabajo contrarreloj, donde cada minuto cuenta”.

Instó a los profesionales de la salud, especialistas en salvamento o técnicos con experiencia en el área de rescate o cuya experticia pueda ser de utilidad, a dirigirse de forma exclusiva al Centro de Registro activado en el Poliedro de Caracas para ser debidamente registrados, y se les bajará a La Guaira de forma organizada.

Viaducto Caracas-La Guaira no ha sufrido daños

  • Rodríguez señaló que el viaducto Caracas-La Guaira ha sido inspeccionado y está en perfectas condiciones. Está siendo evaluado de manera técnica diariamente, cada 12 horas. Una baranda tiene una pequeña grieta, fue evaluada, estudiada de manera técnica, y hay absoluta certeza de que el viaducto está en buen estado. Llama a no atender bulos y falsedades.

Ayuda internacional

  • A la ayuda internacional se suman este sábado 16 médicos de Curazao, así como rescatistas y médicos de Argentina, Qatar, Puerto Rico y efectivos de seguridad de Barbados.
  • Desde otros países han llegado 2.242 rescatistas, 96 caninos, 40 vehículos de carga y 32 vehículos de traslado, 103 tonelada de equipos y herramientas y 3 toneladas de medicamentos.
  • Hay más de 30 mil efectivos militares, policiales, rescatistas, médicos, psicólogos y personal especializado ayudando en áreas de rescate.
  • 2.697 personas se han registrado en el Poliedro y ya se está organizando un convoy para desplazarlos a La Guaira.
  • “De este terrible infortunio saldremos más fuertes y unidos que nunca”, dijo para terminar.

 

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