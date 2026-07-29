Gobierno anuncia créditos y bonos para damnificados por terremotos del 24 de junio

Tras los devastadores sismos que sacudieron al país el pasado 24 de junio, la presidenta encargada de la República, Delcy Rodríguez, anunció un paquete de medidas de apoyo económico para los damnificados. Durante un contacto telefónico transmitido por Venezolana de Televisión (VTV), la mandataria detalló un plan que incluye líneas de crédito especiales para empresarios y asignaciones directas para trabajadores a través del Sistema Patria.

Texto: Alba Ciudad (Jorge Pinillos) / Prensa Presidencial – MIPPCI / Fotos: Prensa Presidencial

Créditos para la recuperación del sector productivo

La principal medida anunciada es la activación de líneas de crédito especiales, tanto de la banca pública como de la banca privada. Estos financiamientos están dirigidos a todas aquellas personas que perdieron su actividad económica principal a causa del sismo, ya sea un negocio comercial, una fábrica o un emprendimiento de servicios. El objetivo es proporcionar un mecanismo de respaldo inmediato para reactivar la economía en las zonas afectadas. Aunque no se detallaron los montos o plazos, se espera que estos créditos sean un pilar fundamental para la reconstrucción económica de las comunidades damnificadas.

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Ayuda directa a través del Sistema Patria

En paralelo a los créditos, la presidenta Rodríguez confirmó la entrega de asignaciones especiales a través de la plataforma del Sistema Patria . Estas ayudas económicas directas están destinadas a los trabajadores que perdieron sus empleos a raíz de la catástrofe, y también para que las familias afectadas puedan cubrir necesidades urgentes como alimentación y traslados . Se trata de un esfuerzo del Gobierno Nacional para proteger a la población más vulnerable en esta coyuntura de emergencia.

Contexto de la tragedia y reconstrucción

Estas medidas económicas se enmarcan en una estrategia de respuesta más amplia. El balance oficial ha reportado más de 5.500 fallecidos y cerca de 16.800 heridos tras el doble sismo y sus réplicas . Ante esta tragedia, que motivó la declaración de duelo nacional, el Ejecutivo ha desplegado un operativo de atención que incluye la movilización de miles de funcionarios para labores de rescate y apoyo a los afectados.

Como parte de este esfuerzo, se ha consolidado la “Gran Misión Venezuela Renace” y se creó un fondo con recursos internacionales para la reconstrucción . La presidenta Rodríguez enfatizó que se aceptará “toda la ayuda internacional, sin límites”, e hizo un llamado a la unidad nacional.