Restringen el acceso al estado La Guaira para no entorpecer los rescates: Se habilita centro de registro en el Poliedro de Caracas

La presidenta encargada Delcy Rodríguez, en un contacto con Venezolana de Televisión este viernes, exhortó a la población a no bajar a La Guaira para evitar obstaculizar labores de rescate. “Se trata de las horas más importantes y cruciales para las labores de rescate y seguridad”, dijo la mandataria durante un contacto telefónico a Venezolana de Televisión.

Texto: Últimas Noticias

Informó que a partir de las 7 de la noche de este viernes, habilitarán en el Poliedro de Caracas un centro de registro especial, donde todos aquellos interesados en participar podrán apuntarse para participar donde se registrarán y serán asignados en diferentes áreas. A los voluntarios se les entregará una credencial que será otorgada con un código QR que les permitirá participar en las labores, todo ello para mantener el orden y preservar la vida.

Delcy Rodríguez: Se abrirá centro de registro de voluntarios en el Poliedro a las 7 pm

“Quiero pedir con el corazón la colaboración del pueblo de Venezuela. Sabemos que todos quieren ayudar, pero debe hacerse de forma ordenada, que no perturbe ni obstaculice las labores de rescate”. Explicó que, en este momento, estamos en las horas más críticas para rescatar a personas que puedan estar con vida debajo de los escombros. “El llamado es a que el apoyo voluntario sea ordenado”

“Quienes no tengan funciones de salvamento o de seguridad en el estado La Guaira, por favor abstenerse de dirigirse al estado”, enfatizó, “porque están obstaculizando la circulación necesaria para que las fuerzas militares, policiales, protección civil, bomberos y rescatistas puedan llegar a las zonas de desastre”, expresó Rodríguez.

También remarcó que desde un primer momento el estado de La Guaira “fue decretado zona de desastre” y mencionó que cinco estados más del país fueron afectados por los terremotos: Falcón, Aragua, Miranda, Carabobo y Caracas, “donde tenemos una atención coordinada, pero los esfuerzos más grandes están concentrados en La Guaira y Caracas. Estamos también ahorita en un proceso de distribución de los rescatistas internacionales, que pueden llegar a Caracas y al municipio Chacao donde hay afectaciones importantes de desplome de edificios”, dijo.

Rodríguez informó que el Consejo de Vicepresidentes y el Estado Mayor se mantienen desplegados. Agregó que el Programa de convivencia y paz ha organizado un grupo de expertos que atenderán a los niños que están traumatizados por sus experiencias en este doble terremoto

“Hay algo que podemos hacer todos juntos y todos los días, es orar, desde nuestra fe profunda por nuestros seres queridos, para que sean rescatados y salvados”. Llamó a la oración permanente por la vida de nuestros hermanos venezolanos.

“Agradezco por todo el apoyo internacional. En nombre del pueblo de Venezuela, quiero agradecer a El Salvador, México, Dominicana, Suiza, Colombia, Chile, España” y al Comando Norte de Estados Unidos, “quienes son expertos en tragedias naturales”, explicó.

“Ya están en camino rescatistas de Alemania y Países Bajos. Vivimos un momento emotivo en el juego de Noriega y Francia (en el mundial de fútbol de la FIFA), donde se pidió un minuto de silencio por nuestro pueblo, afectado por esta tragedia natural”, señaló la presidenta encargada.

“Saldremos más fortalecidos y más unidos que nunca”, dijo.

Registro será necesario para ingresar al estado La Guaira

A partir de las 8:00 de la noche de este jueves 26 de junio, el acceso al estado La Guaira han sido restringido por razones humanas y sanitarias tras el doble sismo registrado el miércoles en el país. Así lo informó el vicepresidente sectorial de Politica, Seguridad Ciudadana y Paz, Diosdado Cabello.

En declaraciones transmitidas por Venezolana de Televisión (VTV), Cabello indicó que aquellas personas que deseen dirigirse a la región para colaborar en las labores de rescates deberán solicitar un permiso en el Poliedro de Caracas, donde se habilitó un centro de registro para que las personas se alisten y puedan acceder.

Diosdado Cabello: Se restringe el acceso a La Guaira desde este viernes 8 p.m.

“Quien quiera venir al estado La Guaira tiene que cumplir con los protocolos establecidos de acuerdo a los lineamientos que dio nuestra presidenta (E), Delcy Rodríguez”, indicó.

Cabello señaló que con esta medida se busca limitar el ingreso de ciudadanos sin tareas asignadas en la región, mitigando así posibles riesgos de salud pública y agilizando las labores de rescate en la zona. “Es necesario que todo tenga un orden de acuerdo al momento que estamos viviendo”, puntualizó.