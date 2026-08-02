Otorgaron medalla “Héroes y Heroínas de Venezuela” a servidores públicos que participaron en atención a víctimas de terremotos

 • 0 Comentarios

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, otorgó este sábado la condecoración “Héroe de Venezuela” a servidores públicos, por su nivel de compromiso, valentía y entrega diaria durante los días posteriores al doblete sísmico del pasado 24 de junio.

Fuente: Prensa Presidencial

Esta condecoración fue creada por la presidenta encargada con el objetivo de reconocer la valentía y labor de rescatistas, funcionarios de seguridad y unidades caninas tras el doble sismo. Así como un alto reconocimiento destinado a honrar la labor heroica de los grupos de apoyo internacional que participaron en las labores de búsqueda, salvamento y rescate.

Delcy Rodríguez condecora a servidores públicos que atendieron a víctimas de terremotos
Ver este vídeo en YouTube.

La distinción rinde tributo al esfuerzo conjunto y a la pronta respuesta de delegaciones humanitarias que se desplegaron en las zonas afectadas, coordinando esfuerzos con las instituciones de Protección Civil (PC) y fuerzas de seguridad nacionales.

Con estos operativos de atención y respuesta inmediata articulados en todo el país, se lograron alcanzar importantes cifras en materia de salvamento y salud pública, obteniendo los siguientes resultados:

  • Personas y mascotas rescatadas: Un total de 6.462 personas con vida fueron recuperadas entre los escombros y zonas de alto riesgo, junto a 349 mascotas.
  • Atención médica y salud: 58.863 pacientes recibieron atención médica oportuna.
  • 37.786 personas han recibido el alta médica de manera satisfactoria.
  • Se logró la distribución de 548.872,90 toneladas de diferentes insumos a lo largo del territorio afectado.

Ingresaron al país 9.920,60 toneladas de insumos médicos y asistenciales, mediante una sólida cooperación y solidaridad internacional.

La respuesta frente a la emergencia contó con una amplia movilización de hermandad y cooperación técnica internacional:

  • 46 países y 20 organizaciones internacionales enviaron asistencia humanitaria y equipos especializados.
  • 2.278 rescatistas y 33 ejemplares caninos de búsqueda y salvamento operaron en el terreno. Además, se incorporaron 41 vehículos de apoyo operativo y logístico.
  • Mediante puentes aéreos y marítimos, arribaron al país 9.920,60 toneladas de insumos de ayuda humanitaria enviados por la comunidad internacional.

Con estas acciones, el Gobierno Bolivariano reitera su profundo agradecimiento a las naciones y organismos hermanos, cuya entrega, profesionalismo y vocación de servicio han sido fundamentales para preservar vidas y avanzar en el proceso de recuperación del país.

La Gran Pulpería de Libros resistió con Bolívar el doble terremoto

julio 30, 2026

Gobierno anuncia créditos y bonos para damnificados por terremotos del 24 de junio

julio 29, 2026

Más de 32 mil inspecciones ha realizado la Comisión Presidencial de Habitabilidad a un mes de su creación

julio 28, 2026

Delcy Rodríguez visita 23 de Enero y despliega brigadas populares para acelerar reconstrucción

julio 27, 2026

Más de 21.000 familias inscritas en Registro Único de Vivienda en La Guaira

julio 27, 2026

Gobierno condecora a la brigada de rescate de Cuba tras culminar sus labores

julio 26, 2026

Delcy Rodríguez resalta la vigencia ética y política de Jorge Rodríguez padre

julio 25, 2026

Delcy Rodríguez lideró ascensos militares a 243 años del Natalicio del Libertador

julio 25, 2026

Los “Arquitectos del paisaje” llegaron al urbanismo Óscar López Rivera

julio 23, 2026
Suscribirse
Notificar en
guest

0 Comentarios