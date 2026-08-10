Presidente de Colombia confirma 111 fallecidos tras terremoto de magnitud 7,4

El Gobierno de Colombia emitió este lunes 10 de agosto el balance oficial consolidado con corte a las 12:30 de la tarde de este lunes, confirmando el deceso de 111 personas y 87 heridos tras el terremoto de magnitud 7.4 registrado en el occidente del país.

Texto: Telesur

De acuerdo con el informe gubernamental, la infraestructura residencial sufrió impactos severos con 1.575 viviendas averiadas y 37 destruidas en su totalidad, además de 61 edificios colapsados que concentran las principales labores de rescate de los organismos de socorro.

La evaluación técnica reportó graves afectaciones en la red de servicios esenciales e instituciones comunitarias, contabilizando 18 centros de salud, 52 centros educativos, 17 instalaciones comunitarias y 18 tramos de la red vial con daños materiales.

Asimismo, el sistema de transporte aéreo registra severas limitaciones operativas debido a que seis terminales aéreas sufrieron daños en su infraestructura manteniéndose fuera de servicio comercial, mientras un aeropuerto adicional presenta daños en su estructura física y en la pista de aterrizaje.

El jefe de Estado subrayó la presencia territorial del Ejecutivo y el canal único de información técnica: «Este es un gobierno que responde de manera inmediata (…), no los vamos a dejar solos. Se hace un llamado a las autoridades para que todos los reportes oficiales sean canalizados a través de la sala de crisis nacional».

En paralelo, confirmó que la vicepresidencia y la cancillería articularán la asistencia humanitaria internacional con naciones aliadas.