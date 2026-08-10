Venezuela despliega ayuda humanitaria y equipos de rescate en apoyo al pueblo colombiano

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, anunció la activación inmediata de un plan de asistencia integral para brindar respaldo al pueblo colombiano tras el sismo de gran magnitud registrado este lunes. La medida busca enviar apoyo técnico y humano directo a las zonas con mayores afectaciones en la nación vecina.

Texto: Últimas Noticias

La mandataria coordinó desde tempranas horas la logística necesaria para el traslado del personal calificado en misiones de auxilio.

Delcy Rodríguez sobre terremoto en Colombia: Enviará Brigada de Rescate Simón Bolívar a ayudar

«Ya a primera hora di la instrucción de organizar ayuda humanitaria para enviar a Colombia y la Brigada Simón Bolívar de Venezuela, que ha ido también a apoyar cuando han ocurrido tragedias naturales en otros países. Hemos puesto a disposición del Gobierno de Colombia nuestros brigadistas para el rescate de las personas que están bajo escombro», indicó Rodríguez.

Las cuadrillas de rescate, reconocidas por su labor en distintos eventos sísmicos continentales, permanecen a la orden de las autoridades colombianas para sumarse a los despliegues en terreno.

Finalmente, la jefa de Estado encargada manifestó la consternación de la nación venezolana ante las consecuencias del evento telúrico y expresó sus palabras de apoyo, puntualizando que «sabemos lo doloroso que puede ser y desde acá nuestras condolencias a los familiares que perdieron seres queridos, amigos, las condolencias del pueblo de Venezuela y nuestra máxima solidaridad; no están solos».