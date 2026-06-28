Cifra de fallecidos por los terremotos aumenta este domingo a 1.450: Habilitan página web para búsquedas y línea de atención psicológica

El presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Jorge Rodríguez, actualizó este domingo 28 de junio a la 1:25 p.m. el balance y parte oficial tras los dos terremotos que estremecieron a gran parte del país el pasado miércoles.

Texto: Alba Ciudad (LBR)

Fallecidos: 1.450 personas

2.150 heridos

12.721 damnificados

774 edificios colapsados. De ellos, 189 edificios tienen colapso total, 585 tienen afectación parcial.

Hay 38 hospitales, 44 centros comerciales y 1.645 estructuras de otra índole afectadas (incluyendo puentes, carreteras, entre otros).

En total, se han contabilizado 2.501 edificios o infraestructuras afectadas

Jorge Rodríguez, balance 28 de junio de 2026, 1.30 p.m. por terremotos en Venezuela

Se ha atendido a 73.937 familias.

7 millones 225 mil kilogramos de alimentos distribuidos.

Se entregaron 20 mil bolsas de comida en La Guaira

Se sirvieron 222 mil 147 platos de comida caliente

527 heridos o afectados fueron trasladados a hospitales o clínicas privadas de Caracas.

4.200 personas recibieron asistencia médica.

7.168 personas han pasado por triajes en La Guaira, Caracas, Valencia, Maracay

12.049 personas han sido atendidas en total desde el punto de vista médico.

Hay 2.624 rescatistas extranjeros en el país, que trajeron 137 perros rescatistas, de singular ayuda. Trajeron 49 vehículos de apoyo y 84,4 toneladas de equipos y medicamentos. Indicó Rodríguez que no ha habido ningún tipo de distinción, ni política, geográfica en el trato a los rescatistas internacionales.

El sistema de inscripción en el Poliedro ha funcionado “de manera perfecta” para poner orden en el acceso al estado La Guaira. 7.876 personas se han inscrito en el Poliedro, se les entrega su salvoconducto y se organiza su traslado al Litoral Central.

Línea de atención psicológica y página web para búsquedas

Informó Rodríguez que, desde esta tarde, se habilita el número 0800- AYUDA-01 para ayudar a personas que allí llamen y necesiten apoyo psicológico.

También se ha habilitado la página web localizapacientes.com, donde podrá colocar el nombre y cédula de personas desaparecidas y podremos decirle si está en alguna institución de salud en cualquier parte del país.