Venezuela prepara acciones preventivas para enfrentar al “Súper Niño”

La presidenta encargada Delcy Rodríguez, sostuvo este domingo una videoconferencia con los gobernadores del país y el equipo del Gabinete Ejecutivo para revisar los avances en la recuperación del Sistema Eléctrico Nacional (SEN) tras el reciente doblete sísmico, e instruir la activación inmediata de un plan de acciones preventivas frente a los pronósticos climatológicos del fenómeno denominado «Súper Niño».

Texto: Últimas Noticias / Fotos: Prensa Presidencial

Durante su alocución, la mandataria informó sobre la progresiva restitución del servicio en las zonas afectadas por el evento telúrico y advirtió sobre la severidad de las altas temperaturas y sequías proyectadas para la región en los próximos meses.

Rodríguez detalló que el impacto del movimiento telúrico generó graves afectaciones en líneas de transmisión y en la generación termoeléctrica del Sistema Eléctrico Nacional, destacando el esfuerzo de los trabajadores del sector para estabilizar el sistema.

Delcy Rodríguez sobre El Súper Niño y afectaciones al sistema eléctrico por el terremoto

“En el estado de La Guaira, tuvimos un récord en la recuperación del servicio en una semana (…) Pero también tuvimos afectaciones en torres, torres eléctricas entre la línea Planta Centro y Yaracuy (…) y la afectación más importante, que se dio en la planta termoeléctrica Termo Carabobo, que brindaba al sistema eléctrico nacional 600 MW», explicó.

También informó al país, que se han recuperado que hemos recuperado 300 MW de esos 600 que generaba Termo Carabobo. «Las fluctuaciones que hemos tenido en las últimas horas, en los últimos días, están relacionadas directamente a la pérdida importante de esos 600 MW y hoy me complace decir que ya hemos recuperado el 50% y en las próximas semanas estaremos en proceso de recuperación plena», dijo.

Preparación integral frente al “Súper Niño”

En relación con la crisis climática global y su impacto en Suramérica, la presidenta encargada comentó que la temperatura sobre los océanos ha subido de 1,25 °C a 1,94 °C. «Cuando se discutió el Acuerdo de París ya se pensaba que por encima de 1°C era una emergencia climática», comentó.

«Imagínense ustedes a dónde está llegando la humanidad, vemos en otros países inundaciones severas, tifones, desmedidos, vaguadas, avalanchas, en una situación realmente para preocupar, pero también para ocuparse, crear la conciencia necesaria para que nuestro pueblo sepa que debemos tener una conciencia climática ecológica distinta para poder hacer frente a las consecuencias de la emergencia climática», expresó.

Ante este escenario, Rodríguez ordenó la ejecución de cuatro líneas de acción preventivas:

Respecto a la generación termoeléctrica, planteó la meta de alcanzar 480 MW disponibles adicionales que se suman a los contratos que ya se han firmado con empresas como General Electric e INSA, para generar, fortalecer y hacer más robusto el sistema eléctrico nacional.

Instó a prepararse para afrontar las potenciales consecuencias de una emergencia climática expresada en el supernivel. «Debemos prevenir los incendios, tener medidas preventivas para prevención de incendio, mitigación, seguimiento de los embalses, como sé que lo estamos haciendo, reservación de las cuencas hídricas», dijo.

En cuanto a la seguridad alimentaria, solicitó la activación del Consejo Nacional de Economía para coordinar con la agroindustria la protección de la producción agrícola. «Tenemos que tener planes especiales, no esperar que llegue. Vamos a prepararnos».



Plan de ahorro de energía y agua

La mandataria hizo especial énfasis al Plan de ahorro de energía y agua que puede hacer cada ciudadano desde sus casas, por lo que exhortó a intensificar campañas sobre el uso racional de la energía eléctrica y el agua.

«Voy a pedir quizás el plan más importante, que es el plan de ahorro en el consumo de energía eléctrica y agua. Es un plan para la conciencia, que puede aportar cada ciudadano, cada ciudadana. ¿Qué puedo hacer yo desde mi casa? ¿Qué puedo hacer yo desde mi oficina? Para ahorrar energía eléctrica, para ahorrar agua. Son acciones que podemos hacerlas, que son fáciles, que no cuestan nada y nos ayudan a tener una conciencia ciudadana mucho más amplia y sobre todo más comprometida con la naturaleza», expresó.

Explicó que el fenómeno del «Súper Niño» se refiere a periodos climatológicos de mucha sequía donde las temperaturas incrementan pronunciadamente, por lo que, insistió en la necesidad de prepararse para afrontarlo. «Ya ustedes están sintiendo las altas temperaturas o las lluvias con descargas eléctricas muy fuertes. Ya tenemos , expresión de este fenómeno. Vamos a prepararnos. Es la etapa de la preparación. Y yo pido que el país, que Venezuela esté preparado», dijo.

Llamado a la unidad y la prevención

Finalmente, Rodríguez enfatizó la importancia de la planificación oportuna entre el Ejecutivo Nacional, las gobernaciones, las alcaldías y la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) para encarar las adversidades climáticas sin recurrir a la improvisación:

«Hemos demostrado frente a las peores dificultades que somos capaces de unirnos y renacer, que somos capaces de unirnos y cuidar a nuestra patria. Y yo digo que ahora vamos a unirnos para cuidar a la naturaleza (…) Uno no puede ir por la vida improvisando y de esto se trata, que tomemos acciones preventivas, que cuidemos lo que tenemos para que cuando llegue (…) estemos lo mejor preparados (…) Venezuela se convierte en un gran equipo y nos toca trabajar en equipo y en unión nacional», finalizó.