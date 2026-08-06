Delcy Rodríguez otorgó financiamiento a 1.766 comercios y emprendedores de La Guaira afectados por los terremotos

Un total de 1.766 comercios y locales económicos afectados por el reciente doble terremoto en el estado La Guaira recibieron este jueves los primeros recursos financieros orientados a la restitución inmediata de sus actividades productivas. La actividad fue encabezada por la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, quien enfatizó que esta medida busca devolver el sustento a las familias y reactivar la dinamización económica de la región litoralense.



«Lo primero que le dije al gobernador, al ministro y al presidente del Banco Digital de los Trabajadores fue: Quiero saber cuántos comerciantes se afectaron, cuántos emprendedores se afectaron, qué industrias fueron impactadas por el doble terremoto para que podamos dar asistencia»», afirmó la mandataria durante el despliegue de atención.

Delcy Rodríguez realiza acto con emprendedores y comercios en La Guaira este 6 de agosto de 2026

Rodríguez expresó su entusiasmo por el inicio del desembolso: «Me alegra que el día de hoy estemos entregando estos primeros financiamientos a 1.766 establecimientos para que puedan recuperar su actividad económica, la actividad económica que les permita tener sustento de vida».

«La Guaira Renace»: Un plan maestro enfocado en logística y turismo

La jefa de Estado (E) subrayó la importancia de convertir la entidad en un centro estratégico de recuperación a través de un proyecto integral de reconstrucción diseñado para superar el impacto emocional y material de la catástrofe.

«He pedido un plan especial, un plan maestro para La Guaira (…) Tiene que ser algo que merezca nuestro pueblo, que supere el impacto psicológico que ha dejado en los pueblos afectados», aseveró Rodríguez. Sobre las proyecciones del proyecto, explicó: «He dicho que esto debe convertirse en un eje de desarrollo logístico y turístico. Está el principal aeropuerto del país, puerto y desarrollo turístico por sus hermosas playas. Ese plan maestro es La Guaira que renace, es la esperanza de un pueblo que ama su estado».

Reconocimiento al espíritu y la resiliencia del pueblo guaireño

Durante su intervención, la presidenta encargada destacó la entereza manifestada por los habitantes del estado ante la emergencia. Hizo mención explícita a la respuesta social y a los testimonios recogidos por rescatistas e instituciones internacionales que han participado en las labores de asistencia.

«Lo primero que tengo que decir cada vez que vengo a La Guaira luego de esta tragedia tan descomunal es que me conmueve. Me conmueven mucho las historias (…) Muchos venezolanos y venezolanas perdieron familiares, pero no se apartaron de los escombros. Muchos perdieron sus viviendas y están con su sonrisa», manifestó.

Asimismo, resaltó la impresión dejada en los equipos internacionales desplegados en la zona: «Nos dicen: Nos impresiona mucho su pueblo, la sonrisa de su pueblo, la generosidad y la bondad de su pueblo. He tenido relatos de brigadistas internacionales que se han ido muy impactados del espíritu del pueblo venezolano».

Para sintetizar la capacidad de superación local frente a la contingencia, la mandataria citó la herencia histórica nacional: «Yo les decía: Somos hijos e hijas de Bolívar, el hombre de las dificultades, y siento que esa sangre corre por nuestras venas. Cuando hemos tenido que levantarnos por sobre las dificultades y complejidades, estamos de pie y nunca nos rendimos».

Recuperación de servicios públicos y compromiso gubernamental

Rodríguez abordó el balance del restablecimiento de la infraestructura eléctrica, afectada tras el colapso de líneas de transmisión y plantas térmicas. Señaló que se registran avances en la estabilización de los servicios esenciales y reafirmó la permanencia del equipo de gobierno en el territorio.

«El doble terremoto se llevó líneas de transmisión eléctrica y una planta termoeléctrica que aportaba 600 MW al sistema eléctrico nacional. No hemos descansado: lo primero fue recuperar el servicio en el estado y ya la planta la llevamos a un 50%», precisó.

En relación a la labor informativa y al despliegue institucional, concluyó: «Ustedes apagan las cámaras y se van con sus mentiras, pero nosotros nos quedamos aquí junto al pueblo, junto a ustedes, batallando para que sepan que no están solos».