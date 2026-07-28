Más de 32 mil inspecciones ha realizado la Comisión Presidencial de Habitabilidad a un mes de su creación

Este martes el presidente de la Comisión Presidencial para la Evaluación de Habitabilidad de Infraestructuras, Francisco Garcés, ofreció un balance de gestión, tras cumplirse un mes de la creación de esta instancia que responde a soluciones estructurales ante los embates provocados por el doble evento sísmico del pasado 24 de junio.

Texto: Nota de prensa

Al respecto, el ingeniero específico que a la fecha se han realizado 32.485 inspecciones a cargo de 2.687 profesionales, en los siete estados más afectados por el doble terremoto “que se traducen en nuevas fases de respuestas más adecuadas”, dijo.

De esta cifra, 18.139 corresponden a etiquetado verde (acceso permitido), 7.199 han sido evaluados con etiqueta amarilla (uso restringido), mientras que 7.147 responden al etiquetado rojo (daño severo, en casos extremos inhabitable).

Protocolo Rojo y uso de ascensores

En los casos puntuales de etiquetas rojas, el profesor Garcés hizo un llamado a la calma entre los habitantes cuya infraestructura haya sido evaluada bajo este criterio. Al respecto, puntualizó que esto no significa que necesariamente serán demolidas o desalojadas, sino que podrán, en los casos correspondientes, pasar a una fase de reestructuración completa.

Adicionalmente, sobre la puesta en funcionamiento de los ascensores en las edificaciones, Garcés informó que el Ministerio de Industrias y Comercio Nacional emitirá en los próximos días una disposición transitoria, que autorice la contratación de personal calificado externo para la inspección de elevadores, bajo la responsabilidad y decisión de los habitantes de cada infraestructura que así los dispongan, siempre y cuando sea notificada la autorización de uso a la institución.

Próximos pasos

El también Ministro de Transporte aseguró que mantendrán el ritmo de 2.000 inspecciones diarias, al tiempo que aseveró que la Comisión Presidencial se está preparando para la segunda fase de inspección detallada en las edificaciones catalogadas con los colores amarillo y rojo así como una tercera fase para abordar los proyectos de reparación en esas infraestructuras, en coordinación con las Alcaldías y Gobernaciones que correspondan. Información que suministrará con más detalle próximamente.

Asimismo, reiteró que se espera superar las 50 mil inspecciones para el mes de agosto.