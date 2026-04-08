“Puntos suspensivos”: La obra que lleva el Caracazo al teatro del absurdo desde la mirada joven 🗓

El pasado martes 7 de abril, en el noticiero Cultura Al Día de Alba Ciudad 96.3 FM, la periodista Oriana Chirinos conversó con las jóvenes actrices Zaire Rivas y Alanis Correa, integrantes de la Compañía Juvenil del Laboratorio Teatral Ana Julia Rojas. Ambas visitaron la cabina para hablar sobre “Puntos suspensivos” , la nueva creación colectiva del grupo que se estrena este jueves en Caracas.

Texto: Alba Ciudad (Jorge Pinillos) / Entrevista: Oriana Chirinos / Fotos: Juan Cano

Escucha la entrevista aquí:

La obra, escrita por la reconocida dramaturga Lali Armengol y dirigida por Jericó Montilla, promete una experiencia que combina el teatro del absurdo con el teatro físico, todo ello atravesado por una mirada crítica y feminista sobre la historia reciente de Venezuela y sus ecos en el presente.

El teatro del absurdo para hablar del Caracazo

“Puntos suspensivos” no es una obra convencional. Como explicaron las actrices durante la entrevista, se trata de un texto de teatro del absurdo que fue escrito por Lali Armengol en la época del Caracazo (1989), inspirándose directamente en aquel estallido social . Sin embargo, las jóvenes intérpretes —ninguna de las cuales vivió aquel suceso— encontraron en el texto una vigencia inquietante.

“No hace falta vivirlo para entenderlo, porque muchas de las situaciones que se representan en la obra se pueden ver reflejadas ahorita en la actualidad” , explicó una de las actrices.

El título mismo, “Puntos suspensivos” , alude a la incertidumbre, al suspenso, a esa sensación de que la historia no termina de cerrarse. La obra aborda temas políticos, de opresión y clases sociales, pero también —y con fuerza— la crítica al machismo y al patriarcado, una constante en la dramaturgia de Armengol, quien ha sido una de las voces feministas más importantes del teatro venezolano.

El sello de Jericó Montilla: Cuerpo y dramaturgia

Uno de los grandes atractivos de este montaje es la dirección de Jericó Montilla, reconocida actriz, directora y productora teatral con más de dos décadas de trayectoria. Según relataron Zaire y Alanis, el proceso con Montilla ha sido profundamente distinto a otros en los que han participado.

La directora, quien ha trabajado anteriormente con textos de Simone de Beauvoir y montajes de teatro crítico, imprimió en “Puntos suspensivos” una fuerte carga de teatro físico y trabajo corporal. Las actrices destacaron que han trabajado bajo los principios del dramático corporal, una corriente latinoamericana que integra voz, texto y movimiento como un solo instrumento.

“Ella trabaja mucho con el cuerpo, y justamente estamos aprendiendo que el cuerpo va con la voz, no son dos cosas distintas” , comentó Alanis Correa sobre el método de Montilla.

Un elenco joven que se formó en el laboratorio

Tanto Zaire como Alanis son producto del semillero del Laboratorio Teatral Ana Julia Rojas. La compañía juvenil nació hace aproximadamente cuatro o cinco años a partir de los talleres de adolescentes del espacio y hoy está integrada por ocho miembros estables. Su primer montaje se llamó **”Bloom”** , y desde entonces han trabajado con distintos directores y textos.

Curiosamente, ambas actrices confesaron haber llegado al teatro siendo personas extremadamente tímidas. Zaire relató que su primera clase la hizo llorando del miedo, mientras que Alanis también lloró al inicio. Sin embargo, encontraron en el laboratorio un lugar seguro para explorar y expresarse.

“Llegó un punto en el que entendí que ese era mi lugar, dije ‘este es mi hogar'” , confesó Zaire Rivas.

El Laboratorio Ana Julia Rojas no solo monta obras, sino que ofrece una formación integral que incluye materias como actuación, expresión corporal, análisis de texto, voz y música, lo que diferencia a sus integrantes de quienes solo aprenden un texto para subir a escena.

Funciones y dónde verla

“Puntos suspensivos” se presentará en el Teatro Alberto de Paz y Mateos en Caracas. Este espacio, inaugurado en 1967 y declarado centro cultural, lleva el nombre del padre del teatro moderno venezolano y tiene capacidad para aproximadamente 190 espectadores .

Temporada:

Del jueves 9 al domingo 19 de abril de 2026.

Horarios:

Jueves y viernes: 6:00 p.m.

Sábados: 5:00 p.m.

Domingos: 4:00 p.m.

Entradas: $3 en taquilla. También disponibles en preventa a través de las redes sociales del laboratorio.

Redes sociales: @labannajulia (Instagram)

El dato

La dramaturga Lali Armengol, autora del texto, es española de nacimiento pero venezolana por adopción. Llegó al país huyendo de la dictadura de Franco en 1961 y ha sido fundadora del Teatro 8 de Marzo y de la Casa de la Mujer Juana Ramírez “La Avanzadora” , siempre con una mirada puesta en los derechos de las mujeres y la crítica social.