Cuatro destituciones en Estados Unidos

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump destituyó este jueves a la fiscal general, Pam Bondi, a quien calificó de «una gran patriota estadounidense y una amiga leal que sirvió fielmente como mi fiscal general durante el último año».

Texto: Agencias

“Pam Bondi es una gran patriota estadounidense y una amiga leal que sirvió fielmente como mi fiscal general durante el último año. Pam hizo un trabajo extraordinario supervisando una represión masiva contra el crimen en todo el país, con una caída drástica de los homicidios a su nivel más bajo desde 1900”, escribió en su cuenta de Truth Social.

Trump informó que de forma interina, el cargo será ocupado ahora por el fiscal general adjunto, Todd Blanche, a quien describió como “un jurista muy talentoso y respetado”.

Como fiscal general, Bondi dirigió una ola de despidos de numerosos abogados y agentes del FBI vinculados a las causas contra Trump, y durante su etapa se aceleró una salida voluntaria de juristas, lo que dejó al departamento con muchos menos funcionarios, indicó NBC News. Previamente se reportó que Bondi y Trump tenían desacuerdos respeto a la publicación de los archivos del caso del depredador sexual Jeffrey Epstein.

Jefe del Estado Mayor del Ejército

El portavoz del Pentágono, Sean Parnell, ha anunciado este jueves la renuncia del jefe del Estado Mayor del Ejército de Estados Unidos, el general Randy George, quien deja su cargo “con efecto inmediato”.

“El Departamento de Guerra agradece las décadas de servicio del general George a nuestra nación. Le deseamos lo mejor en su jubilación”, expresó en un comunicado.

Según fuentes de CBS News, fue el jefe del Pentágono, Pete Hegseth, quien pidió a George que renunciara y se jubile de inmediato. Se cree que lo reemplazará el actual vicejefe del Estado Mayor del Ejército, el general Christopher LaNeve, que era ayudante militar de Hegseth.

De acuerdo con una de las fuentes citadas, el jefe del Pentágono quiere ver en el cargo a alguien que ponga en práctica la visión que comparte con Donald Trump para el Ejército. “Le estamos agradecidos por su servicio, pero era hora de un cambio de liderazgo en el Ejército”, comentó al medio un alto funcionario del Departamento de Guerra, en referencia a George.

Dos remociones más

CBS News informó que otros dos oficiales del Ejército fueron removidos de sus funciones, según tres fuentes familiarizadas con el asunto: el general David Hodne, quien dirigió el Comando de Transformación y Entrenamiento del Ejército, y el mayor general William Green, quien dirigió el Cuerpo de Capellanes del Ejército.

El Comando de Transformación y Entrenamiento del Ejército es una unidad creada en diciembre como parte de la iniciativa de George para modernizar el Ejército y en el marco de la campaña de Hegseth para reducir el número de oficiales generales en las Fuerzas Armadas.

Hegseth anunció dos reformas importantes en el cuerpo de capellanes de las Fuerzas Armadas hace poco más de una semana. En los últimos años, las Fuerzas Armadas han dependido cada vez más de los capellanes para ayudar a abordar el creciente número de soldados con problemas de salud mental. La semana pasada, Hegseth dijo que quería que los capellanes se centraran más en Dios y menos en la “autoayuda y el autocuidado” terapéuticos. También afirmó que los capellanes ya no llevarían su rango en el uniforme, sino que se identificarían mediante insignias religiosas.