Minab de luto: Realizaron funeral de 165 víctimas en la escuela de niñas bombardeada el pasado sábado en Irán (+Fotos)

La ciudad de Minab, en el sur de Irán, estaba de luto este martes mientras se llevaba a cabo un funeral masivo con decenas de víctimas del ataque con misiles que alcanzó a una escuela de niñas en la mañana del sábado.

Texto y fotos: Agencias

Durante la ceremonia, familiares y habitantes de la comunidad acompañaron los féretros cubiertos con banderas iraníes. En el cementerio se excavaron más de un centenar de tumbas para dar sepultura a las víctimas.

De acuerdo con el fiscal Ebrahim Taheri, el impacto de un misil dejó al menos 165 muertos y 96 heridos. La mayoría de las víctimas eran estudiantes. El gobierno iraní ha responsabilizado a Estados Unidos e Israel del ataque. “Es un acto barbárico”, dijo el presidente, Masoud Pezeshkian. “Nunca se borrará de nuestra memoria”.

El impacto en la escuela se dio en medio de los ataques del sábado por parte de las fuerzas de EE.UU. e Israel sobre múltiples objetivos militares y gubernamentales en Irán. El sábado (Shanbeh) es el primer día de la semana laboral en Irán, por lo que la escuela iniciaba sus actividades.

El Comando Central de Estados Unidos (Centcom) declaró estar investigando los informes del incidente, mientras que el secretario de Estado, Marco Rubio, aseguró que el país “no atacaría deliberadamente una escuela”. El ejército israelí afirmó no tener conocimiento de ninguna operación en la zona. Al ser consultado por la BBC sobre el incidente en Minab, Rubio dijo que había visto los reportes y que el Departamento de Defensa investigaría “si fue nuestro ataque”.

La primaria está ubicada cerca de una base de las Guardias Revolucionarias, el complejo del Cuerpo Seyed al-Shohada.

Los medios iraníes han informado de otros dos ataques perpetrados por EE.UU. e Israel contra escuelas en Teherán y Qazvín. Sin embargo, aún no se han publicado imágenes de ambos lugares.

Según el grupo de derechos humanos Hengaw, con sede en Noruega, la escuela Shajare Tayyebeh estaba impartiendo sus clases matutinas en el momento del incidente. El grupo de derechos humanos afirmó que, según se informa, los objetivos del ataque eran las instalaciones cercanas del CGRI, pero no ha habido reportes independientes sobre el impacto en ese complejo militar-civil.