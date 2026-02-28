Estados Unidos e Israel inician ataque militar contra Irán

Este sábado en la madrugada (hora de Venezuela), Israel y Estados Unidos han lanzado este sábado un extenso ataque militar contra Irán. Según medios iraníes, las primeras explosiones se escucharon en el centro de Teherán y se extendieron a otras cuatro ciudades: Isfahán, Qom, Karaj y Kermanshah.

Texto: Agencias, Alba Ciudad

El ataque ocurre en plenas negociaciones entre Irán y Estados Unidos con la participación de Omán. “Incluso hace unas horas se especuló desde Mascate que Teherán estaría dispuesto a ceder el uranio de su programa nuclear energético, aunque siempre esperaron una inminente agresión. La República Islámica sabía que el imperio y el sicariato colonial sionista atacarían en el proceso, justo como el año pasado. Dicho y hecho ocurrió”, explicó el historiador mexicano Christian Nader.

La agencia de noticias Fars, afiliada al estado iraní, afirma haber recibido informes de que varios misiles impactaron en la capital, y que también se oyeron varias explosiones en el norte y el este de la ciudad.

Se trata de una operación conjunta desde el inicio y su objetivo declarado es derrocar al gobierno iraní. El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, ha dicho esta mañana en un mensaje de vídeo que la operación se lanzó “para eliminar la amenaza existencial” que supuestamente plantea Irán, y “crear las condiciones” para que los iraníes “cambien su destino”.

El presidente estadounidense, Donald Trump, se ha hecho eco de los mismos motivos. Trump ha prometido la “aniquilación” de la Marina iraní, del programa nuclear y de misiles de ese país, y la “muerte segura” para los integrantes de las Fuerzas Armadas, la Policía y la Guardia Revolucionaria Islámica si no se rinden.

Netanyahu ha dicho que la operación durará “lo que haga falta”, y Donald Trump ha asumido expresamente que pueda haber bajas entre las tropas estadounidenses. “Irán rechazó toda oportunidad de renunciar a sus ambiciones nucleares”, afirmó Trump en un vídeo difundido a través de su red social, Truth. “Puede que se pierdan las vidas de valientes héroes estadounidenses y tengamos bajas, algo que suele ocurrir en la guerra, pero lo hacemos no para ahora; lo hacemos para el futuro y es una noble misión”, continuó.

Funcionarios iraníes están bien

El ministro de Relaciones Exteriores de Irán, Seyed Abbas Araghchi, declaró en una entrevista con NBC News que los ataques de EE. UU. e Israel no lograron eliminar a la cúpula política de la República Islámica.

“Casi todos los funcionarios están a sanos y salvos. Puede que hayamos perdido a uno o dos comandantes, pero eso no es un gran problema”, dijo. El canciller iraní reiteró que todos los altos funcionarios “siguen en sus puestos”. “Estamos afrontando esta situación y todo está bien”, agregó.

Respuesta iraní

La respuesta de Teherán ha llegado con bombardeos contra varios puntos de Israel y bases militares de Estados Unidos en Oriente Próximo: se han registrado explosiones en Baréin, Qatar, Emiratos Árabes Unidos y Kuwait. El Gobierno iraní ha emitido una declaración en la que define el ataque como “una prueba para la resistencia nacional del pueblo iraní”.

“Esta mañana, el régimen sionista de Israel, en colaboración con el Gobierno estadounidense, atacó nuestra querida patria”, empieza el comunicado. La nota remarca que los bombardeos, como ya ocurrió el pasado junio, se han producido “una vez más durante las negociaciones [de un acuerdo nuclear]”, e interpreta que el objetivo es “socavar la soberanía nacional y la integridad territorial” de Irán.