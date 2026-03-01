Irán confirma asesinato del ayatolá Ali Jamenei

Foto: Agencias

El líder supremo de Irán, el ayatolá Alí Jameneí, fue asesinado la mañana de este sábado en un ataque conjunto de Estados Unidos e Israel contra el país persa, según han informado los medios estatales de la República Islámica.

Texto: RT e Hispantv

“En el momento del asesinato, él [ayatolá Jameneí] estaba cumpliendo con sus deberes en su lugar de trabajo (su oficina), y este ataque cobarde ocurrió en las primeras horas de la mañana del sábado”, reza el comunicado citado por medios locales.

El Gobierno iraní ha anunciado un duelo nacional de 40 días por el fallecimiento del máximo líder.

Previamente, medios iraníes también informaron de la muerte de la hija, el yerno y el nieto del ayatolá Jameneí. La agencia Fars, ha informado además que una de sus nueras también fue asesinada en el ataque.

Pocas horas antes de confirmarse oficialmente el deceso, el presidente estadounidense, Donald Trump, ya había declarado la muerte de Jameneí. El mandatario escribió en Truth Social que Jameneí “no pudo eludir” los sofisticados sistemas de inteligencia y rastreo del Pentágono y que, “gracias a la estrecha colaboración con Israel, ni él ni los demás líderes que han sido asesinados junto a él pudieron hacer nada al respecto”.

Estados Unidos y el régimen israelí lanzaron el sábado una agresión conjunta contra Irán que afectó a varias ciudades iraníes y Teherán, la capital. Estos ataques se producen mientras Irán y Estados Unidos celebraron tres rondas de conversaciones nucleares y fijaron nuevas negociaciones para esta semana.

