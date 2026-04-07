Delcy Rodríguez aprueba acuerdos tras reunirse con mujeres políticas venezolanas de oposición y del chavismo

En base al cronograma de trabajo del Programa por la Paz y la Convivencia Democrática, la presidenta Encargada de la República Bolivariana de Venezuela, Delcy Rodríguez, lideró un encuentro histórico con mujeres de diversos sectores políticos del país y la convivencia democrática, en el Salón Simón Bolívar del Palacio de Miraflores.

Texto: Prensa Presidencial, Alba Ciudad

La jornada reunió a lideresas revolucionarias y representantes de la oposición venezolana, con la finalidad continuar consolidando un espacio de diálogo fructífero que busca trascender las diferencias ideológicas en favor del bienestar nacional.

Delcy Rodríguez se reunió con mujeres políticas de oposición y chavistas en el Palacio de Miraflores

En el encuentro, Rodríguez hizo un llamado histórico a la unidad de todas las venezolanas, instándolas a trascender las diferencias partidistas para priorizar los objetivos comunes que garanticen el porvenir de las próximas generaciones. Reiteró su reconocimiento a la posición que hoy ocupan las mujeres venezolanas es producto de décadas de resistencia en cada espacio que les ha correspondido; así como el compromiso del Gobierno Bolivariano de seguir impulsando espacios de coexistencia y empoderamiento femenino en el país.

Contra las sanciones y el bloqueo a Venezuela

También hizo un contundente llamado a favor de un consenso nacional que permita liberar al país de las sanciones y bloqueos. Esta acción es fundamental para que Venezuela pueda retomar un rumbo de bienestar en beneficio de todo el pueblo venezolano.

Rodríguez indicó que para lograr la coexistencia, la paz, la tranquilidad y la consolidación de la democracia venezolana es de suma importancia la unión de la fuerza femenina.

“Las primeras que sufrieron el bloqueo fueron las mujeres, y ustedes lo van a ver en números mañana, para que se entienda bien qué ha pasado, qué está pasando y hacia dónde debe marchar Venezuela. Pido la colaboración de ustedes”, dijo la Mandataria Nacional Encargada a todas las lideresas presentes.

La visión de la Presidenta Encargada se enfoca en asegurar que cada ciudadano venezolano tenga acceso a los recursos necesarios para cubrir sus necesidades básicas y mejorar su calidad de vida. En este contexto, reconoció el papel que han desempeñado las comunidades populares y los emprendedores en el resurgimiento de la economía del país.

Autodeterminación y soberanía

La presidenta encargada también instó a las mujeres venezolanas a asumir un rol activo en la protección de la autodeterminación y la Soberanía del país. En tal sentido, vinculó la identidad de la mujer actual con la lucha histórica de las heroínas independentistas y las mujeres de pueblos originarios, señalando que esa herencia cultural debe motivar la defensa del territorio nacional.

Explicó que, más allá de ser defensoras de la paz y la convivencia, las mujeres tienen la responsabilidad de proteger la Soberanía en momentos duros y complejos.

«Nosotros debemos ser no solamente defensoras de la paz, de la tranquilidad, del respeto, del reconocimiento del desigual, del diverso, sino también, como nuestras heroínas y como nuestros pueblos indígenas, defender la soberanía de Venezuela, defender la autodeterminación de Venezuela», sostuvo.

Aprueba Acuerdo por la Paz y Desarrollo Integral de las Mujeres Venezolanas

Luego de escuchar propuestas para el desarrollo, empoderamiento y desarrollo del bienestar del sector femenino, la presidenta encargada aprobó este martes un Acuerdo por la Paz y Desarrollo Integral de las Mujeres Venezolanas. “Aprobado, todas las propuestas que ustedes trajeron, están aprobadas, y designo a la ministra de la Mujer y a los ministerios responsables de que se encarguen de ejecutar inmediatamente”, dijo, no sin antes invitar a este sector de la población a mirar hacia adelante para avanzar.

Igualmente, convocó a “que el rostro de mujer sea el rostro de Venezuela, pero por una Venezuela de inclusión, de paz, de tranquilidad, de prosperidad”. Sostuvo que, una Nación soberana, requiere de dejar las diferencias a un lado y sumarse en la batalla por el bienestar nacional.

Finalmente, llamó al reencuentro nacional como espacio común para la paz y la construcción de la Patria: “Y yo espero de ustedes, mujeres venezolanas, esa pasión, ese empeño y esa determinación para defender a nuestra Patria, la que heredamos de nuestros libertadores”.