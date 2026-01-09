Delcy Rodríguez conversó con presidentes de Colombia, Brasil, España y con el embajador de China

La Presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, informó este viernes a través de su canal de Telegram haber sostenido conversaciones telefónicas con los presidentes de Colombia, Gustavo Petro; de Brasil, Luiz Inácio Lula Da Silva, y de España, Pedro Sánchez, “en el contexto de la grave agresión criminal, ilegal e ilegítima perpetrada contra la República Bolivariana de Venezuela”.
Texto: Alba Ciudad
“Durante estos intercambios, informé detalladamente sobre los ataques armados contra nuestro territorio, que ocasionaron el asesinato de más de un centenar de civiles y militares, así como sobre las graves violaciones al Derecho Internacional, incluida la violación de la inmunidad personal del Presidente Constitucional de la República, Nicolás Maduro Moros, y de la Primera Dama y Primera Combatiente, Cilia Flores”, explicó Delcy Rodríguez.
“Asimismo, coincidimos en la necesidad de avanzar en una agenda de cooperación bilateral amplia, sobre la base del respeto al Derecho Internacional, la soberanía de los Estados y el diálogo entre los pueblos”, señaló.
- Agradeció de manera especial al Presidente Luiz Inácio Lula da Silva y al pueblo de Brasil “por el acompañamiento y el apoyo brindado a Venezuela en los momentos más críticos tras la agresión sufrida”.
- Con el Presidente Gustavo Petro, Rodríguez informó que “ratifiqué que Colombia y Venezuela son países hermanos, comprometidos en avanzar juntos para enfrentar y resolver los problemas que nos afectan en común, sobre la base del respeto mutuo y la cooperación regional”.
- Al conversar con el Presidente español Pedro Sánchez, Delcy Rodríguez informó que “le agradecí la valiente postura del Gobierno de España condenando la agresión contra Venezuela y planteé nuestro interés en trabajar conjuntamente en una agenda bilateral amplia y beneficiosa para ambos pueblos y gobiernos”. “Reafirmé que Venezuela continuará enfrentando esta agresión por la vía diplomática, fiel a los principios de la Diplomacia Bolivariana de Paz, como único camino para la defensa de nuestra soberanía y la preservación de la paz”, dijo la mandataria encargada.
- Igualmente, publicó un comunicado expresando, a nombre del gobierno venezolano, su profundo agradecimiento al Emir del Estado de Catar, Su Alteza Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani y a su gobierno por el apoyo brindado a Venezuela durante las graves horas de la agresión desigual e ilegítima contra el noble pueblo venezolano.
- Por otro lado, Rodríguez también informó haber sostenido un afectuoso encuentro con el Embajador de la República Popular China en Venezuela, Lan Hu, “a quien transmitimos nuestro sincero agradecimiento por su condena al secuestro del Presidente Nicolás Maduro y de la primera dama Cilia Flores, así como a las agresiones contra Venezuela. Valoramos la posición firme y consecuente de China al condenar enérgicamente la grave violación del derecho internacional y de la soberanía venezolana”.
- Por su parte, el canciller venezolano Yván Gil informó haber recibido al embajador ruso en Venezuela, Sergey Mélik-Bagdasárovcon. “En este encuentro, recibimos un renovado mensaje de solidaridad y apoyo del Gobierno de Rusia hacia el pueblo y el Gobierno venezolano, que actualmente enfrenta el secuestro del Presidente Constitucional Nicolás Maduro Moros y la Primera Dama, Cilia Flores, tras una agresión militar ilegal e injustificada que ha cobrado la vida de más de un centenar de civiles y militares. Coincidimos en la importancia de defender conjuntamente el diálogo, la diplomacia y el respeto a las normas internacionales y a la soberanía de los pueblos como las únicas vías para fomentar relaciones bilaterales e internacionales constructivas. Seguimos trabajando la agenda de cooperación entre ambos países”, dijo en Telegram.