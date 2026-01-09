Delcy Rodríguez conversó con presidentes de Colombia, Brasil, España y con el embajador de China

La Presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, informó este viernes a través de su canal de Telegram haber sostenido conversaciones telefónicas con los presidentes de Colombia, Gustavo Petro; de Brasil, Luiz Inácio Lula Da Silva, y de España, Pedro Sánchez, “en el contexto de la grave agresión criminal, ilegal e ilegítima perpetrada contra la República Bolivariana de Venezuela”.

Texto: Alba Ciudad

“Durante estos intercambios, informé detalladamente sobre los ataques armados contra nuestro territorio, que ocasionaron el asesinato de más de un centenar de civiles y militares, así como sobre las graves violaciones al Derecho Internacional, incluida la violación de la inmunidad personal del Presidente Constitucional de la República, Nicolás Maduro Moros, y de la Primera Dama y Primera Combatiente, Cilia Flores”, explicó Delcy Rodríguez.

“Asimismo, coincidimos en la necesidad de avanzar en una agenda de cooperación bilateral amplia, sobre la base del respeto al Derecho Internacional, la soberanía de los Estados y el diálogo entre los pueblos”, señaló.