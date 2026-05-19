Falleció la destacada cultora colombiana Totó La Momposina

Colombia amaneció este martes 19 de mayo, junto al Caribe, en estado de dolor profundo tras la partida física de una de sus más emblemáticas cultoras y gran defensora de las raíces afro indígenas de Colombia: Totó, La Momposina.

Texto: Telesur

Su cambio a la inmortalidad se produjo en México, donde estaba residiendo luego de diversas dolencias que afectaron su salud. Totó La Momposina se dedicó a preservar y difundir el bullerengue, la cumbia, el porro y otras expresiones musicales que son el corazón de la identidad cultural del Caribe colombiano.

Tenía 85 años de edad. El deceso se produjo el domingo 17 de mayo pero no fue sino hasta este este martes 19 de mayo cuando se conoció el comunicado familiar:

“Con profundo dolor, nosotros sus hijos Marco Vinicio, Angélica María y Eurídice Salomé Oyaga Bazanta, anunciamos el fallecimiento de nuestra madre Sonia Bazanta Vides, más conocida como Totó la Momposina, rodeada de su familia su alegría, luz, sabiduría, talento, generosidad y muchas otras virtudes marcaron la vida de innumerables personas”.

¿Quién era Totó La Momposina?

Totó La Momposina, cuyo nombre de pila era Sonia Bazanta Vides, nació el 15 de agosto de 1948 en Talaigua, departamento de Bolívar, un territorio de ínsula fluvial que entonces pertenecía a Mompox, de ahí su posterior apelativo: La Momposina. Creció junto a su familia saltando de pueblo en pueblo huyendo de la violencia social desatada entonces sobre el territorio de una Colombia resistente, y también afligida.

A los 16 años, en 1964 conformó su primera agrupación y ya no paró en la defensa y divulgación de porros, cumbias, mapalés y bullerengues tanto en canto como en baile, porque Totó fue una extraordinaria danzarina, muestra viviente del folclore de su tierra natal.

Su legado se extiende a través de generaciones, inspirando a nuevos artistas y manteniendo viva la llama de las tradiciones sonoras del Sur.

El Ministerio de Cultura de Colombia ha dado a conocer el siguiente comunicado: “A la eterna maestra que recorrió el mundo entero a ritmo de cumbias, porros, mapalés y bullerengues nacidos en el corazón de nuestra tierra. A la eterna momposina que habló de la música tradicional del Caribe, la potenció y la enriqueció durante décadas para escribir un capítulo entero de la historia cultural de nuestro país”.

Desde el Ministerio de Culturas, las Artes y los Saberes de Colombia, expresan honor a «la memoria de una mujer que dedicó más de seis décadas a investigar, salvaguardar y proyectar los saberes del Caribe colombiano hacia los escenarios más importantes del mundo. Asimismo destacan que “Totó enseñó que la música de nuestros ancestros es un patrimonio vivo, una poderosa herramienta de cohesión social y un símbolo de resistencia. Su legado es y será un faro para las nuevas generaciones de artistas y sabedores”.

Familiares acompañarán los restos mortales de Totó para recibir el homenaje de Colombia y del mundo el próximo 27 de mayo en el Capitolio Nacional de Bogotá. México también le está rindiendo honores. Y toda la América Latina, negra y profunda.