Iván Cepeda y Abelardo De la Espriella irán a segunda vuelta en elecciones presidenciales de Colombia

Los candidatos Abelardo De la Espriella e Iván Cepeda disputarán la segunda vuelta de las elecciones presidenciales en Colombia, luego de que ninguno superara el umbral de la mitad más uno de los votos en los comicios celebrados este domingo 31 de mayo.

Texto: Telesur

Durante la jornada democrática, el abogado de ultraderecha se impuso en el primer lugar tras obtener 10.338.440 de los votos, equivalentes al 43,73 %; mientras que el candidato de izquierda fue votado por 9.673.390 personas, lo que se traduce en 40,91 % del apoyo popular.

La Registraduría Nacional de Colombia reportó un 57,77 % de participación, lo que equivale a 23.933.224 votantes que acudieron a las urnas. Esta cifra supera el 54,9 % registrado en la primera vuelta de las elecciones presidenciales de 2022.

De esta manera, el próximo 21 de junio la fórmula del oficialista Pacto Histórico, conformada por Iván Cepeda y Aida Quilcué, se medirá contra la dupla presentada por el partido Defensores de la Patria, integrada por Abelardo De la Espriella y José Manuel Restrepo. El ganador de la contienda sucederá al presidente Gustavo Petro y asumirá las riendas del país suramericano para el período constitucional correspondiente a los años 2026-2030.

En tercer lugar quedó la fórmula presentada por el uribismo Paloma Valencia – Juan Oviedo, con 1.633.217 de los votos, equivalentes a un 6,92 %, lo que representa una derrota histórica para la derecha tradicional colombiana. Los candidatos del Centro Democrático obtuvieron un porcentaje muy inferior al previsto por las encuestas de intención de votos, e incluso menor a los 3.200.000 de votos que obtuvo el pasado 8 de marzo en la consulta de partidos de derecha en la que Valencia fue elegida candidata.

La cuarta posición fue ocupada por la dupla centrista Sergio Fajardo – Edna Bonilla, quienes obtuvieron 4,26 % de los apoyos. Los nueve candidatos restantes —incluida la exalcaldesa de Bogotá Claudia López— no superaron el 1% de los votos.

Irregularidades

Por su parte, el candidato Iván Cepeda denunció este domingo 31 de mayo una serie de presuntas irregularidades que, según afirmó, habrían afectado a su candidatura.

Entre ellas, mencionó la aparición de 850.000 votantes adicionales en el censo electoral y la existencia de un número indeterminado de mesas de votación con resultados “atípicos”. Por esta razón, tanto Cepeda como su compañera de fórmula, Aida Quilcué, anunciaron que esperarán los resultados definitivos emitidos por las comisiones escrutadoras antes de fijar una posición sobre el desenlace electoral.

Iván Cepeda denuncia irregularidades en primera vuelta de elecciones del 31 mayo 2026 en Colombia

Horas antes, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, expresó en su cuenta en la red social X (Twitter) su desacuerdo con los resultados del preconteo electoral y cuestionó que una empresa privada, y no el Estado, sea la propietaria del software utilizado en el proceso de votación y escrutinio. El mandatario ya había manifestado esa preocupación durante la mañana, tras ejercer su derecho al voto.

Jornada electoral sin grandes incidencias

Según reporte de las autoridades en la tarde de este domingo, la jornada de votación transcurrió sin incidencias y en paz. Para el desarrollo de la jornada fueron desplegados 408.000 integrantes de la Fuerza Pública en puntos neurálgicos del país, con el fin de proteger el derecho al sufragio de más de 41 millones de colombianos habilitados.

En estos cruciales comicios se instalaron en todo el país el país 118.346 mesas de votación en 13.489 puestos (6.010 en áreas urbanas y 7.479 en rurales) para votar por el presidente que gobernará al país en el periodo 2026-2030.

Incidentes menores se registraron en la región del Catatumbo (noreste) y en el departamento sureño de Caquetá, según la organización Misión de Observación Electoral (MOE), que aseguró que “ninguno de estos afectó el normal desarrollo de la jornada”.

Paralelamente, la canciller Rosa Yolanda Villavicencio reportó un incremento indudable en la participación de los ciudadanos residentes en el exterior durante la jornada de elecciones presidenciales, para la que se habilitaron 3.700 mesas de votación distribuidas en 116 consulados en más de 60 naciones.