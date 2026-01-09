El Museo de Ciencias ofrecerá el taller creativo de origami “Manos que Construyen Paz” 🗓

El Ministerio del Poder Popular para la Cultura (MPPC), a través de la Fundación Museos Nacionales (FMN), invita a la comunidad de niños y niñas de Venezuela a que se dirijan el venidero sábado 10 de enero de 2025 al Museo de Ciencias (MUCI), para participar en el taller creativo, “Manos que Construyen Paz”, en el que aprenderán la técnica milenaria del origami.

Texto: Prensa FMN

Esta actividad pedagógica en el MUCI se desarrollará de 1:00 a 3:00 de la tarde, para niños desde los 6 hasta los 12 años, quienes tendrán la posibilidad de formarse en el arte del origami, técnica del plegado de papel, que emplearán para elaborar figuras alusivas a la paz, dirigidos a la construcción y asentamiento de los valores de respeto a la soberanía de la nación.

“Este taller busca generar, fomentar y reafirmar la cultura de paz y la convivencia armónica que Venezuela tiene a través de la expresión artística y creativa, en los participantes y sus familias”, explicó el Departamento de Educación del Museo de Ciencias.

Se informó que los pequeños elaborarán palomas y grullas, en alusión a la simbología de la paz, implicando, además, la práctica de otros valores implícitos, como la tolerancia, la justicia y la aplicación constante del diálogo como herramienta fundamental en pro de la paz.

Es por ello que el taller creativo “Manos que Construyen Paz” tiene una significación bien oportuna ante los acontecimientos que ha venido experimentando la población venezolana, desde el 3 de enero de este año, con situaciones que han intentado socavar la paz de la nación y sus habitantes.

“La paz se construye pieza por pieza”, es el lema que enmarca el objetivo principal de este taller creativo, ideado, organizado y propuesto para los más pequeños de la casa, para sentar en ellos las bases del respeto por la soberanía nacional y el derecho a la paz.

Entonces, el MPPC extiende la invitación para que los niños y niñas se integren a este taller que ofrecerá el Museo de Ciencias, ubicado en la Plaza Los Museos de Caracas, en Bellas Artes.