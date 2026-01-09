Gobierno de Venezuela informa sobre el arribo de diplomáticos de Estados Unidos para restablecer las misiones diplomáticas

El Gobierno de Venezuela anunció este viernes que inició “un proceso exploratorio de carácter diplomático” con EE.UU. para retomar los nexos bilaterales, según se lee en un comunicado difundido por el canciller Yván Gil en sus redes sociales. “El Gobierno Bolivariano de Venezuela ha decidido iniciar un proceso exploratorio de carácter diplomático con el Gobierno de los EE.UU., orientado al restablecimiento de las misiones diplomáticas en ambos países”, reza el texto.

Texto: Alba Ciudad, Telesur, RT

A estos efectos, este viernes arribó a ese país suramericano “una delegación de funcionarios diplomáticos del Departamento de Estado de EE.UU., que realizará evaluaciones técnicas y logísticas inherentes a la función diplomática”. Del mismo modo, Venezuela enviará a Washington una delegación diplomática “para cumplir las labores correspondientes”, explicaron las autoridades venezolanas en el texto.

Es importante resaltar que el comunicado, difundido por el canciller de Venezuela, Yván Gil, inicia reiterando la denuncia a nivel internacional de que su país “ha sido víctima de una agresión criminal, ilegítima e ilegal contra su territorio y su pueblo”, que dejó un centenar de muertes de civiles y militares, «que, en defensa de la Patria, fueron asesinados en flagrante violación del derecho internacional».

El comunicado reitera que en el marco de la agresión del pasado sábado 3 de enero «se produjo el secuestro ilegal del Presidente Constitucional de la República, Nicolás Maduro Moros, y de la Primera Dama, Cilia Flores, lo cual constituye una grave violación a la inmunidad personal de los jefes de Estado y a los principios fundamentales del orden jurídico internacional».

Por último, la misiva señala que «como ha reiterado la Presidenta encargada, Delcy Rodríguez, Venezuela enfrentará esta agresión por la vía diplomática, convencida de que la Diplomacia Bolivariana de Paz es el camino legítimo para la defensa de la soberanía, el restablecimiento del derecho internacional y la preservación de la paz».