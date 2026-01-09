Gobierno de Venezuela informa sobre el arribo de diplomáticos de Estados Unidos para restablecer las misiones diplomáticas

 • 0 Comentarios

Foto: Archivo

El Gobierno de Venezuela anunció este viernes que inició “un proceso exploratorio de carácter diplomático” con EE.UU. para retomar los nexos bilaterales, según se lee en un comunicado difundido por el canciller Yván Gil en sus redes sociales. “El Gobierno Bolivariano de Venezuela ha decidido iniciar un proceso exploratorio de carácter diplomático con el Gobierno de los EE.UU., orientado al restablecimiento de las misiones diplomáticas en ambos países”, reza el texto.

Texto: Alba Ciudad, Telesur, RT

A estos efectos, este viernes arribó a ese país suramericano “una delegación de funcionarios diplomáticos del Departamento de Estado de EE.UU., que realizará evaluaciones técnicas y logísticas inherentes a la función diplomática”. Del mismo modo, Venezuela enviará a Washington una delegación diplomática “para cumplir las labores correspondientes”, explicaron las autoridades venezolanas en el texto.

Es importante resaltar que el comunicado, difundido por el canciller de Venezuela, Yván Gil, inicia reiterando la denuncia a nivel internacional de que su país “ha sido víctima de una agresión criminal, ilegítima e ilegal contra su territorio y su pueblo”, que dejó un centenar de muertes de civiles y militares, «que, en defensa de la Patria, fueron asesinados en flagrante violación del derecho internacional».

El comunicado reitera que en el marco de la agresión del pasado sábado 3 de enero «se produjo el secuestro ilegal del Presidente Constitucional de la República, Nicolás Maduro Moros, y de la Primera Dama, Cilia Flores, lo cual constituye una grave violación a la inmunidad personal de los jefes de Estado y a los principios fundamentales del orden jurídico internacional».

Por último, la misiva señala que «como ha reiterado la Presidenta encargada, Delcy Rodríguez, Venezuela enfrentará esta agresión por la vía diplomática, convencida de que la Diplomacia Bolivariana de Paz es el camino legítimo para la defensa de la soberanía, el restablecimiento del derecho internacional y la preservación de la paz».

Presidenta encargada explica por qué se está explorando la apertura de embajadas entre Estados Unidos y Venezuela

enero 9, 2026

Delcy Rodríguez conversó con presidentes de Colombia, Brasil, España y con el embajador de China

enero 9, 2026

Delcy Rodríguez encabezó homenaje a caídos y mártires del ataque estadounidense del 3 de enero

enero 8, 2026

Presidenta encargada anuncia obras para reconstrucción tras agresión criminal de EE.UU.

enero 8, 2026

Senado de EE.UU. intenta impedir que Trump realice más acciones militares contra Venezuela sin aprobación

enero 8, 2026

Cien personas asesinadas dejó ataque de Estados Unidos, informó Diosdado Cabello

enero 8, 2026

Delcy Rodríguez recibió notificación de nueva Junta Directiva de la AN: Habrá 8 nuevos códigos legales y diversificación de la economía

enero 8, 2026

Ministro Villegas llama al sector cultural a ser el eje articulador de la tranquilidad y la cohesión nacional

enero 8, 2026

Estados Unidos asaltó tanquero ruso "Marinera"

enero 7, 2026
Suscribirse
Notificar en
guest

0 Comentarios
Inline Feedbacks
Ver todos los comentarios