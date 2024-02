Jorge Rodríguez a Blyde: “las negociaciones serán en Venezuela, y si no, chao pescao”

“Las negociaciones serán en Venezuela, y si no, chao pescao” así lo afirmó el presidente de la Asamblea Nacional Jorge Rodríguez luego de increpar a Gerardo Blyde quien argumentó que no quería reunirse en Caracas porque tenía temor a la presión de los medios.

Texto: Últimas Noticias / Fotos: Redes Sociales

“Mentira flagrante Gerardo (Blyde)”, ripostó, al referirse al vocero de la oposición con los cuales se han llevado los procesos de diálogo nacional, desde México hasta Barbados.

Reveló que “durante 8 meses en 14 oportunidades nos hemos reunido en la ciudad de Caracas”. Fue enfático en afirmar: “si quieren reunirse, las próximas reuniones -de llevarse a cabo- serán en Caracas o cualquier otro lugar de Venezuela”.

“Desmentiremos a la oposición extremista, a Gerardo Blyde, cada vez que salga a decir falsedades” explicó.

Señaló que ese sector de la oposición cuyo vocero es Gerardo Blyde es una oposición “extremista y racista”. “Tan racista son, que se quieren reunir con nosotros pero no con ustedes porque son alacranes”, refiriéndose al sector de la oposición que tiene representación en la Asamblea Nacional.

En cuanto a la dinámica que realizan para presentar un borrador final al CNE sobre la convocatoria a las elecciones presidenciales 2024, explicó que el próximo lunes volverán a invitar a esa “oposición extremista” y a todas la oposiciones para firmar ese texto final, del cual saldrá una fecha para las elecciones.

San Miguel dirige ONG implicada en magnicidio

El presidente del Parlamento Jorge Rodríguez recordó que Rocío San Miguel dirigía una ONG que propició el Golpe de Estado y el Magnicidio contra el presidente de la República, Nicolás Maduro. “Ningún país se aguanta eso”, exclamó.

Sobre la presunta desaparición forzosa de Rocío San Miguel dijo que las desapariciones forzadas en Venezuela se ejecutaron en la 4ta República, “desapariciones forzadas fueron las de Jorge Rodríguez (padre) o Víctor Soto Rojas”.

“Salen a decir que, esta señora habla no se cuantos idiomas, en un estado de racismo puro… pretenden hacer ver que asesinar a un presidente no es importante y que no debe pasar nada”.