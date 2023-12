Con broche de oro cerró la Feria Nacional de Artesanía Venezolana 2023

Más de 2420 personas disfrutaron durante cuatro días de la Feria Nacional de Artesanía “Creer para crear y Vencer” en los jardines del Museo de Ciencias.

Texto y Foto: Red Arte

Desde las 11:00 a.m. los visitantes disfrutaron de tres foros institucionales, diez conversatorios con los maestros y maestras artesanas, en compañía de investigadores e historiadores que formaron parte en este proceso de enseñanza y aprendizaje.

Asimismo, se realizaron dieciocho talleres formativos para las 58 familias que acudieron a la Feria Artesanal en el Eje del Buen Vivir.

Igualmente, se contó con la zona infantil para los más pequeños, donde 160 niños y niñas aprendieron a realizar pulseras Navideñas, papagayos, galletas de azúcar y pintura al aire libre; en compañía de los artesanos que diariamente se sumaron en esta tarea para que los niños conocieran las técnicas fundamentales para realizar las piezas artesanales.

También, se disfrutó de la ponencia de los artesanos y artesanas del estado Amazonas, Táchira, Monagas, Nueva Esparta y Yaracuy, quiénes intercambiaron opiniones formativas, vivenciales y transformadoras que sirven de soporte para el proceso de enseñanza y aprendizaje de las nuevas escuelas estadales de artesanía, donde se acordaron fortalecer la materia prima y el proceso de comercialización de las piezas que cada Estado realiza y sean referencia en las tiendas de la Red de Arte a nivel nacional.

Durante la Feria estuvo presente la viceministra de Artes de la Imagen y el Espacio, Mary Pemjean, quién se reunión con todas las mujeres artesanas presente en el Eje del Buen Vivir, con la finalidad de escuchar las inquietudes y necesidades que presentan actualmente como creadora.

La Viceministra destacó que “estoy aquí para escuchar las propuestas que tengan ustedes para fortalecer el encuentro en este nuevo proyecto que le fue asignado al ministro Ernesto Villegas Poljak en cuanto al registro de las mujeres venezolanas en la Misión Venezuela Mujer, serán ustedes las artesanas quienes nos ayuden en esta tarea, desde sus familiares hasta su comunidades artesanales”

La Viceministra finalizó su intervención exhortando a todas las mujeres creadoras, ama de casa a registrarse en la plataforma del Sistema Patria en la Gran Misión Venezuela Mujer, y ser parte de los seis vértices que ofrece este movimiento.

Paralelamente, tuvimos la ponencia de la rectora de la Universidad Nacional Experimental Simón Rodríguez, Alejandrina Reyes, quien resaltó las opiniones de las artesanas presentes, indicándole cuales eran las posibles oportunidades dentro de los vértices que promueve la Gran Misión Venezuela Mujer.

Las artesanas estuvieron la oportunidad de expresar sus ideas y complementarlas con sus propuestas concretas, como el caso de Maryelis Gutiérrez del estado Yaracuy, quién comentó que desde hace 70 años ha pertenecido a una familia de artesanas, quiénes en primera instancia eran mantenidas por sus esposos y decidieron emprender con lo que la naturaleza le ofrece.

“Estoy aquí gracias a Dios por la oportunidad que me brindaron , quisiera proponer que todos nos concentremos en una creación del triple impacto, ya que en mi comunidad de La Vaca, nosotras creamos sombreros de Vetiver y no solo es eso, también tenemos un proyecto de sembrar la materia que utilizamos para nuestras creaciones y con las ventas de ellas donamos el 5% a las organizaciones que buscan emprender con sus piezas porque aprendimos que la naturaleza te ofrece lo que necesitas pero, debemos cuidarla rehusando los que otros desechan, no es simplemente comprar, usar y botar”.

Por su parte, el defensor del Pueblo, Alfredo Ruiz, quien también formó parte fundamental del conversatorio liderado por mujeres, resaltó que las féminas son vanguardia en cada una de las organizaciones sociales, ya que tienen la capacidad de crear, formar y producir contenido que transforman la ciudadanía.

Al caer la tarde llego el sabor y la parranda con las agrupaciones musicales de Ritmos Tambor y Fusión, y Entre Panas Ñakata, quiénes durante tres horas pusieron a bailar a los visitantes que estaban presente en la Feria.

Es importante resaltar que más de 580 personas diariamente asistieron a la Fiesta de la Artesanía Venezolana, agradeciendo a todos los que disfrutaron de las actividades culturales, recreativas y formativas en los alrededores del jardín del Museo de Ciencias en Bellas Artes.

Así lo resaltó el director general de la Feria Artesanal, José Miguel García “con éxito cerramos esta nueva edición de la Feria Nacional e Internacional de la Artesanía Venezolana, más de 4000 personas disfrutaron en familia de las creaciones de estos artistas presentes, gracias a todos los artesanos estadales que asistieron”.

En agradecimiento se extiende a las organizaciones sociales, culturales, juveniles por haber participado durante los cuatro días de la feria, gracias también a la presidenta de la Fundación Red de Arte, Araceli García Reyes, quién desde Colombia envío un emotivo mensaje vía WhatsApp para todos los artesanos presentes.