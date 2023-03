Presidente Maduro clausuró Encuentro Mundial por la vigencia del Pensamiento de Hugo Chávez (+Video y fotos)

El Presidente venezolano, Nicolás Maduro, lideró este domingo la clausura del gran Encuentro Mundial por la vigencia del Pensamiento Bolivariano del Comandante Hugo Chávez en el siglo XXI, evento realizado en conmemoración de los 10 años de la partida física del Comandante Hugo Chávez. Desde la Sala Ríos Reyna en el Teatro Teresa Carreño, ubicado en Caracas, líderes mundiales acompañaron al Mandatario venezolano para recordar el pensamiento de integración latinoamericana y solidaridad del Gigante de la Revolución Bolivariana.



“Si en algo hemos aplicado la formula Hugo Chávez para estos diez años que hemos vivido, ha sido la fórmula de conectarnos, movilizar, activar la fuerza del pueblo en todas las coyunturas”, expresó el Mandatario nacional, en compañía de presidente, jefes de Estado, primeros ministros y delegaciones que asistieron a este acto.

Clausura del Encuentro Mundial por la Vigencia del Pensamiento de Chávez, 5 de marzo de 2023

“En diez años no ha habido ausencia (del comandante Chávez), ha habido presencia permanente de su ideal, empuje revolucionario y del compromiso jurado de avanzar en la construcción de la patria libre, independiente, soberana, socialista”, aseveró Maduro.

Señaló que se trata de avanzar en el “socialismo nuestro, el socialismo del siglo XXI, por encima de todas las dificultades, amenazas, agresiones, las sanciones criminales”. Ante la creencia del imperio estadounidense de imponer su modelo colonial contra la nación suramericana, el Dignatario venezolano dijo tajante: “Nosotros lo hemos dicho muy claramente: Modelo colonial no, patria libre si, modelo imperial no, Patria soberana e independiente si, y ese es nuestro camino y por ahí vamos perfilando el camino de los años que están por venir”.

Maduro detalló que recientemente se celebró una reunión con el Alto Mando Político para revisar la actuación de «fuerzas disolventes de la Patria» que pretenden «desdibujar el camino de resistencia de la revolución, aprovecharse de las dificultades y confundir y dividir al pueblo”, alertó.

“El pueblo le tiene que decir muy claramente: ¡No a las fuerzas disolventes!, ¡No a las fuerzas divisionistas!, surjan donde surjan, y cuidar la unión política e ideológica del pueblo en la base”, dijo Maduro. Llamó a apoyar a los jefes de calle, jefes de comunidad, jefes de Clap y UBCh, «construyendo de abajo hacia arriba, construyendo fuerza social profunda en los 46 mil consejos comunales, y 4 mil 500 comunas constituidas en el país”.

El presidente Maduro señaló que el modelo socialista contempla ir siempre al lado del pueblo. “Con el pueblo siempre, sin el pueblo jamás, ir con la alegría, la esperanza, la crítica, la auto critica de ese pueblo, activado, movilizado, ir con su alegría, con su canto”.

Estas palabras las pronunció el Dignatario venezolano tras la disertación de Manuel Zelaya, ex presidente de Honduras y objeto de arremetidas imperiales que lo sacaron del poder.

Zelaya: 10 años después, aquí seguimos con Venezuela

“¡Aquí estamos otra vez!”, enfatizó Zelaya, al señalar que a pesar de las pretensiones del imperialismo por sofocar los liderazgos de izquierda en América Latina y el Caribe, una vez más se reconfigura la Patria Grande con principios de libertad y democracia.

“Mientras existan las formas imperialistas de oprimir a nuestros pueblos, mientras se siga explotando a la clase trabajadora, mientras se siga depredando nuestro planeta y se sigan negando los derechos de la libertad y la democracia, seguiremos regresando -como los pueblos indígenas que siempre regresan- a nuestras luchas”, aseveró.

Al cumplirse una década de la partida física de Hugo Chávez, señaló que aquellos que erróneamente asumían que Venezuela “sería presa fácil del imperialismo”, hoy están plenamente convencidos de su equivocación “porque, después de 10 años de la siembra del Comandante, aquí estamos de nuevo”.

“Aquí estamos de nuevo con Venezuela con el Presidente Nicolás Maduro, con (Rafael) Correa, con (Luiz Inácio) Lula da Silva, con Cristina (Fernández de Kirchner), con Raúl (Castro), con Daniel (Ortega)”, indicó Zelaya al reiterar que quienes han apostado por la desestabilización, por la agresión económica y por la ejecución de golpes de Estado “se equivocaron rotundamente”.

Puntualizó que el carácter profundamente revolucionario de Chávez transversaliza los tres principios de su pensamiento político. En este sentido, detalló que el principio libertador “avasallaba a todo aquel conservador que se le oponía”, el racional se hacía presente “ante las falsas utopías” y su espontaneidad era común en su práctica revolucionaria y voluntaria.

Correa: El pueblo venezolano resistirá y vencerá con el ejemplo de Chávez

Con las palabras “Chávez vive y está entre nosotros”, el expresidente de Ecuador, Rafael Correa, aseveró que, en un escenario de brutal agresión económica, diplomática y política, su ejemplo ético, moral y antiimperialista es la clave para vencer las dificultades. «Chávez vive y está entre nosotros y el mejor regalo que podemos dar ante su entrega, es no claudicar jamás. Su Patria vive una agresión brutal, pero con el ejemplo de Chávez resistirá y vencerá», reafirmó.

A una década de la partida física del Comandante Hugo Chávez, recalcó que “a todos nos hace falta” no solo por su liderazgo, visión de integración latinoamericana y caribeña, sino por su “inmensa ternura y sensibilidad” que se expresó en las épocas de mayor necesidad de los países de la región.

Correa recordó que, aunque la gravedad de su condición de salud podría anticipar un desenlace fatal, la noticia no dejó de ser dolorosa. En este sentido, señaló que “nos destrozó el alma”, pero no mermó la voluntad de defender la Patria Grande como Chávez lo enseñó. “Como dice Alí Primera, cantor venezolano: los que luchan por la vida nunca mueren. Claro, la noticia fue devastadora, nos destrozó el alma, pero no destrozó la esperanza que sembró Hugo”, enfatizó desde el Teatro Teresa Carreño, ubicado en Caracas.

Al describir a Hugo Chávez como “el hombre de las proezas increíbles”, destacó que el líder de la Revolución Bolivariana sería uno de los primeros en apoyarlo cuando ejercía como Ministro de Economía y Finanzas (2005), como si anticipara el giro que daría su vida al asumir como Presidente de la República del Ecuador. “Como era un hombre que anticipaba el futuro, enseguida me dio todo su apoyo y creció una amistad que se convirtió en hermandad y solo creció con cada día que pasaba”, agregó.

Evo Morales: Honrar el legado de Hugo Chávez es mantenerse firme en defensa de los pueblos

“No traicionar la lucha de los pueblos” es el mejor homenaje al legado antiimperialista del Comandante Hugo Chávez, aseveró el líder boliviano Evo Morales en su intervención. Señaló que, tal como Fidel Castro Ruz, si alguna enseñanza se desprende del ejercicio revolucionario del líder de la Revolución Bolivariana es “nunca negociar con los enemigos de la vida, de la humanidad” que pujan por desestabilizar a los pueblos que enarbolan las banderas de la autodeterminación.

Morales puntualizó que a pesar de las pretensiones del imperialismo por enterrar el pensamiento de Hugo Chávez, su legado se “convirtió en inmortal” y en inspiración para las iniciativas de integración a favor de los pueblos. En este sentido, subrayó el carácter solidario de Chávez, cuya expresión concreta se encuentra en el desarrollo de la Misión Milagro en Bolivia, que ha favorecido alrededor de 700 mil personas con intervenciones gratuitas.

“Ese es Chávez, ese es Fidel”, recalcó Morales. Enfatizó que, actualmente, la manera idónea de reivindicar la entrega de Hugo Chávez al pueblo “es ser revolucionario y ser revolucionario es ser antiimperialista”.

Por otro lado, el líder indígena manifestó su admiración al pueblo venezolano, dada su capacidad de resistencia frente a las maniobras de agresión que se gestan desde el extranjero. “Ya derrotó al imperio norteamericano. La Revolución Bolivariana de Venezuela triunfa y Bolivia, como hija predilecta de Simón Bolívar, estamos acá acompañando y siempre acompañaremos a este pueblo revolucionario”, destacó.

Avance del proceso unionista

El Primer Ministro de Dominica, Roosevelt Skerrit, repasó vivencias con el comandante Chávez, con quien – expuso en su intervención – compartió innumerables conversaciones. Refirió que es fundamental para la Región continuar con el legado de Chávez, y que se debe “preservar la unidad que él nos enseñó”, al sostener que “el presidente Chávez no está muerto, vive entre nosotros”.

“Estoy acá para decirle al presidente y al pueblo de Venezuela que le manifestamos toda nuestra solidaridad”, y para condenar contundentemente “estas injustas e ilegales sanciones que se le han impuesto al gobierno y al pueblo de Venezuela”, dijo.

Consideró que ninguna sanción que se imponga en el pueblo de Venezuela logrará doblegar a los venezolanos y venezolanas.

Luis Arce resaltó la construcción del pensamiento integracionista

En consonancia, el presidente del Estado Plurinacional de Bolivia, Luís Arce Catacora, enfatizó que el comandante Chávez posicionó la integración a través de la Patria Grande, porque el vaticinaba que “desunidos los países no podían vencer”.

Arce rescató el pensamiento integracionista que “hoy es respuesta a una teoría de globalización” y sostuvo que en la actualidad es “obligación de todo revolucionario seguir construyendo este pensamiento integracionista”.

Ralph Gonsalves: Con Chávez batallé contra el hegemonismo

Por su parte, el presidente pro tempore de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) y primer ministro de San Vicente y las Granadinas, Ralph Gonsalves, evocó a Chávez, y dijo recordarlo en el amor y la verdad, haciéndolo un testimonio personal. “Con Chávez batallé en el terreno político por la justicia social, contra el hegemonismo, por la unidad de América Latina y el Caribe”, expresó.

Ralph Gonsalves destacó la firmeza de Chávez ante los intentos injerencistas del imperio por entrometerse en los asuntos de Venezuela y de América. “Él y sus ideas, su ejemplo, su vida, siguen estando con nosotros, vive en nosotros y entre nosotros”, puntualizó.

Daniel Ortega: El pueblo venezolano se ha enaltecido librando batallas

El presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, aseveró este domingo que el pueblo venezolano se ha enaltecido librando batallas a lo largo de los años. “El pueblo venezolano y su Fuerza Armada ha sido determinante para enfrentar golpes de Estado y avanzar a pesar de agresiones brutales, del bloqueo del imperio yanqui, de intentos de asesinato”, dijo el Mandatario nicaragüense.

Ortega cuestionó el papel que juega la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en la defensa de la igualdad y la autodeterminación de los pueblos del mundo. “¿De qué sirve la ONU? ¡De nada!” sentenció el líder sandinista, al referir que unos 190 países han llegado a votar en contra del bloqueo impuesto por Estados Unidos a la República de Cuba desde hace más de 60 años, sin que hayan respuestas contundentes por parte del organismo multilateral a favor del pueblo cubano.

“¡No pasa nada! ¡El bloqueo continua!, entonces ¿de qué sirve la ONU?”, cuestionó Ortega quien expuso que en contraste ésta organización “sirve para respaldar, estimular, apoyar agresiones, invasiones, terrorismo, bloqueo contra los pueblos y para injuriar, calumniar, condenar a los pueblos heroicos que defienden su dignidad como el pueblo venezolano, cubano y nicaragüense; a los pueblos del mundo que no están dispuestos a someterse al imperio yanqui”.

Por otra parte, Daniel Ortega rechazó la doble moral con la que se implementa la política exterior estadounidense con respecto a naciones que han decidido implementar sistemas democráticos y progresistas; bajo el esquema de la cooperación, el respeto a la soberanía y la autodeterminación de los pueblos. “En estos momentos proponen diálogo los mayores asesinos de la historia, pero van con el puñal para tratar de destruir y asesinar porque para ellos, la hegemonía del imperio yanqui, la esencia de esa hegemonía, que es el capitalismo y la opresión de los pueblos, es algo innegociable”.

Raúl Castro: Chávez estremeció nuestro continente

“Hemos sido marcados por Chávez”, aseveró el general de Ejército Raúl Castro Ruz, al destacar que su liderazgo político, así como su visión geopolítica inspirada en las ideas de integración de Simón Bolívar y José Martí, impactaron en la historia contemporánea de América Latina y el Caribe.

Subrayó que la lealtad con cada compromiso que asumía era una de sus fortalezas, expresándose sin vacilaciones en épocas de dificultad. Al rescatar las palabras del líder de la Revolución Cubana, Fidel Castro Ruz, enfatizó que Chávez es “el mejor amigo que tuvo el pueblo cubano a lo largo de su historia”, razón por la cual no extraña la profunda tristeza que causó en la Mayor de las Antillas su prematura partida física.

“Recuerdo la preocupación que vivimos cuando enfermó, también cuando admiramos la valentía con que enfrentó la enfermedad. Con mucho dolor sufrimos su partida”, evocó Castro Ruz, quien recalcó que Hugo Chávez se convirtió en “nuestro hermano de lucha, un hombre que se ganó instantáneamente la simpatía de nuestro pueblo”.

Destacó que, junto a Fidel Castro y “sus compañeros de lucha”, el Comandante Hugo Chávez estremeció al continente al convertir en práctica cotidiana el concepto de “sí se puede aunque los retos sean inmensos”. Precisamente, la capacidad de resistencia en medio de una agresión permanente es la expresión fiel del legado del líder de la Revolución Bolivariana. Al respecto, Castro Ruz puntualizó que “el pueblo venezolano ha sabido defender sus conquistas y no defraudar a Chávez”.

“Hemos sido testigos de la guerra económica para derrotar al pueblo bolivariano, hemos presenciado con orgullo que el pueblo venezolano ha sabido defender sus conquistas y no defraudar a Chávez, hemos sido testigos del liderazgo de Maduro para continuar el liderazgo de Chávez y su capacidad para resistir y vencer en esa batalla”, agregó.

En este sentido, reafirmó que “Cuba estuvo y estará al lado del pueblo, de la unión cívico-militar”, siendo este el homenaje de la Revolución Cubana al Comandante Hugo Chávez.

Los diálogos con el imperio son una sentencia de muerte

“Aceptar diálogos con el imperio es como comprar confites en el infierno”, afirmó el presidente de la República de Nicaragua, Daniel Ortega Saavedra, este 5 de marzo desde la ciudad de Caracas, Venezuela.

“Hemos aprendido a lo largo de la historia que los diálogos con el imperio son una sentencia de muerte”, dictaminó el Mandatario al repudiar el doble rasero de la política exterior estadounidense con respecto a las naciones que han decidido ser libres y soberanas.

“En estos momentos proponen diálogo los mayores asesinos de la historia, pero van con el puñal para tratar de destruir y asesinar porque para ellos, la hegemonía del imperio yanqui, la esencia de esa hegemonía, que es el capitalismo y la opresión de los pueblos, es algo innegociable”.

Señaló que las agresiones imperiales son las que obligaron a los pueblos, a largo de la historia, a tomar la vía de las armas, no obstante “la Revolución Bolivariana logró ir contra lo que es la ley de la gravedad (…) la vía electoral”.

Apoyo a Chávez se mantiene en 56%

Una encuestadora de derecha señala que a diez años de la partida física del comandante Hugo Chávez, el modelo político que propulso el líder de la Revolución Bolivariana, cuenta con una aprobación que alcanza el 56% de los venezolanos y venezolanas.

De acuerdo con información publicada en el portal digital “Polianalitica”, y destacada por el presidente Nicolás Maduro, la aprobación de Hugo Chávez a 10 años de su partida física, según la encuestadora Datanálisis, es igual a 56%, una cifra con las que supera en aprobación e intención de votos a todos los políticos del país.

✅ Aprobación de Hugo Chávez a 10 años de su muerte:

📊 Datanalisis = 56% 🗳 Intención de voto por Hugo Chávez en la actualidad:

El comandante Chávez rompió esquemas en la implementación de políticas públicas. Estas empezaron a diseñarse a favor del pueblo en tiempos de revolución, esquema en el que el pueblo se convirtió en el hacedor de las políticas públicas, garantizando así la resolución de sus problemáticas más sentidas. Con Chávez, el pueblo llano empezó a ser protagonista y a participar en el proceso de toma de decisiones, derecho contemplado, incluso, en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.

En contexto

Para conmemorar los 10 años de la partida física de Hugo Chávez, representantes de las distintas instituciones del territorio nacional, han rendido honores al líder de la Revolución, al tiempo que autoridades nacionales e internacionales han recordado anécdotas y experiencias compartidas con el Comandante Eterno.

En este sentido, el viernes 03 de marzo la capital venezolana reunió personalidades, intelectuales, movimientos sociales, activistas y políticos, para debatir diversos temas entre los que destacan el Poder Popular, la unión cívico-militar, la descolonización, los medios de comunicación y las nuevas tecnologías, la unión e integración de América Latina, el Caribe y el planeta, la construcción de la multipolaridad y el mundo multicéntrico y la ruta hacia el Socialismo del Siglo XXI.

El día sábado 04 de marzo, se llevó a cabo un concierto con la participación de cantores populares, quienes en compañía de la Orquesta Filarmónica Nacional y la Orquesta Típica Nacional, dedicaron canciones y recordaron el legado al cumplirse una década del paso a la eternidad del Comandante Eterno.