Inaugurada «Transgresiones de color: una síntesis descontructiva de la imagen» de la artista del mes Andrea Monte de Oca

Con la asistencia de un numeroso público, en el Museo de la Estampa y del Diseño Carlos Cruz-Diez (MEDI) de la Fundación Museos Nacionales (FMN), fue inaugurada la exposición “Transgresiones de color: una síntesis desconstructiva de la imagen” de la artista plástica y maquilladora, Andrea Montes de Oca, en quien recayó la designación como “Artista del mes” de este espacio cultural.

Texto y Foto: FMN

La muestra, ubicada en la planta baja en la sala “Galería Artista del Mes”, es el resultado de más de 10 años de investigación de Montes de Oca, cuya carrera en el mundo del maquillaje es ampliamente reconocida y valorada en los círculos de la publicidad y el modelaje.

Con este trabajo –que involucró más de 240 horas de trabajo, el cual incluyó todo un equipo de trabajo a quien le está profundamente agradecida- incursiona en el medio del arte, con el objetivo de cimentar los méritos que tiene el maquillaje como expresión del arte y la creación.

“Es el uso de los colores, el manejo de la colorimetría, e inclusive la fusión de cómo el lienzo, que está en tres dimensiones, su puede convertir en un obra de dos dimensiones”, expresó la artista quien, muy emocionada, resaltó que su labor dentro del mundo del maquillaje siempre ha sido en pos de lograr la perfección en sus resultados, por lo cual “el maquillaje es más de lo que vemos, es arte y es diseño”.

La exposición resalta la experiencia en el maquillaje profesional que tiene Montes de Oca para expresar su fascinación por el rostro y el cuerpo humano trasladado al arte y la pasión que despiertan los colores y las formas con lo cual transfigura la imagen convencional del rostro en una pieza armónica y equilibrada.

Es de acotar que en la inauguración fue encabezada por Leoner González, director del MEDI, Milena Matos Orense, curadora de la muestra, personal de la institución, de la FMN, así como invitados especiales.

La artista detalló que las piezas que conforman la muestra partieron de la realización de una serie de bocetos. “Yo tenía una imagen, y en base a esa imagen realicé la búsqueda del modelo ideal para esa imagen, luego, una vez encontrada la persona, desarrollé el proyecto en base a qué me transmiten esas personas, que deseo desarrollar con ella y desde dónde lo quiero expresar”.

Montes de Oca explicó que con estas creaciones desea decirle al espectador que con maquillaje puedes ver diferentes técnicas de pintura. Puntualizó que todos los trabajos están hechos en maquillaje pero plasmados bajo diferentes técnicas y materiales como óleo, acuarela, croucher y grafito.

“Para llevar todo a cabo me inspiré en el fauvismo; no obstante cuando llevaba a cabo el trabajo me pregunté cómo llevar esta corriente pictórica al maquillaje. La respuesta fue mi propia inspiración”, expresó la artista quien desarrolló 13 piezas, de las cuales 6 forman parte de la curaduría.

De acuerdo a la investigación realizada por Milena Matos Orense “El estudio de heterogéneas coloraciones, sus combinaciones, la ubicación y la fisonomía son elementos que conciernen al diseño como labor creativa para proyectar en esta oportunidad, una composición estética. Los profesionales del modelaje son para la artista su principal soporte creativo, del mismo modo, el vínculo que le permite percibir el cosmos esencial en cada uno. Percepción que la artista expresó mediante el diseño del maquillaje, al reflejar el resultado simbólico de la idea”.

Agrega la autora que Montes de Oca (nacida en 1992) mimetiza el arte y el diseño en el rostro humano, todo entre las pinceladas, las líneas y los pigmentos, con ello vulnera la mirada habitual, donde logra atraer al espectador hacia una la exploración visual y contemplativa del rostro visto a través de gamas inusuales.

Montes de Oca, es ucevista y se ha dedicado al maquillaje profesional desde hace 10 años, lo cual compagina con su pasión por el arte. Realizó especializaciones en las áreas del maquillaje editorial y la medicina estética fuera de las fronteras venezolanas.

Es CEO de la Academia y Agencia de modelaje y Maquillaje, ubicada en La Mercedes, Caracas. También se dedica a la docencia en el área del maquillaje con más de 8 años impartiendo cursos, en especial en maquillaje editorial. Fue ponente en la primera edición del Máster Class Internacional Venezuela, dictado en noviembre del 2022 en el Hotel Meliá Caracas.

Para quienes deseen visitar esta muestra, es de apuntar que el MEDI se encuentra ubicado en la avenida Bolívar, entre calle Sur 11 y Este 8. Paseo Vargas. Caracas. El museo cuenta con estacionamiento propio.