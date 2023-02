Movimiento urdanetista apoyará a maestros para crear 2 mil emprendimientos sin abandonar la docencia

El Movimiento Urdanetista de Maestros y Maestras Luis Beltrán Prieto Figueroa señala que no es institucionalista ni gremialista. Tampoco insultan ni atacan a las maestras y maestros que, de forma consciente, han participado en las protestas por reivindicaciones salariales que se realizan desde comienzos de año. Pero, desde su apoyo a la revolución bolivariana y su militancia en el PSUV, sí se plantean organizarlos para luchar por mejoras en el sistema educativo, enfrentar la corrupción, «comunalizar» el estado docente, aumentar su participación en la elección de directores de planteles y jefes de zonas educativas, y brindar a los maestros herramientas para tener ingresos sin abandonar la docencia.

Keywer Andrade, presidente del Movimiento Urdanetista de Maestros y Maestras Luis Beltrán Prieto Figueroa, y William Delgado, secretario general, fueron entrevistados este miércoles 22 de febrero por la periodista Oriana Chirinos de Alba Ciudad 96.3 FM en torno al origen y los objetivos de su movimiento.

El mismo nació en diciembre de 2022, apoyado por la diputada María León, por la necesidad de organizar a un sector tan sensible del país, como lo es el de los docentes. «En medio de esta coyuntura y contexto que estamos viviendo, queremos organizar una plataforma donde el maestro se sienta parte de una organización política que lo escuche, que lo atienda pero que además le permita construir».

Se refirió a las protestas y marchas de sectores de maestros en Venezuela por el tema salarial. «Este 2023 inició muy convulsionado socialmente, (por) sectores que salieron a manifestar y hacer protestas de manera muy consciente, en una lucha en la que todos estamos muy claros y nuestro Presidente también lo dice: los salarios han sido golpeados por este bloqueo económico y estas medidas unilaterales», señaló Andrade refiriéndose a las más de 900 sanciones que el gobierno de Estados Unidos ha impuesto contra Venezuela para intentar forzar un cambio de gobierno.

«Pero también sectores de la oposición venezolana quisieron tomar como bandera esta lucha reivindicativa del magisterio venezolano«. Al respecto, señaló que el Movimiento Urdanetista de Maestros ya existía «y veía que ese escenario podía acontener», debido a que «estamos a las puertas de unas elecciones presidenciales, y sabemos que la oposición va a buscar cualquier estrategia para desestabilizar socialmente a nuestro país».

Por ello decidieron dar «un paso al frente», siendo el único movimiento de maestros y maestras que se pronunció a favor de la revolución bolivariana y «que dimos argumentos claros de por qué estamos siendo víctimas de estas sanciones y esta arremetida económica».

Señaló que ellos representan el 30% del padrón electoral, pero también resaltan que «no somos un movimiento institucional ni gremialista. No dependemos ni somos apéndice de ninguna institución. Somos poder popular organizado, somos militantes del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) y desde las bases nos hemos venido organizando y construyendo una gran fuerza».

Urdanetismo contra la corrupción

Asumen axiológicamente el principio urdanetista (en referencia a Rafael Urdaneta, militar, prócer, estadista y político venezolano nacido en 1788, luchador en la guerra de independencia junto a Simón Bolívar) porque «desde dentro de este gran pensamiento bolivariano que construyó el Comandante Chávez (…) nosotros anexamos una raíz, que es el urdanetismo. El Presidente Nicolás Maduro nos ha enseñado que debemos combatir la corrupción que hoy reina en muchas instituciones que queremos, y que nosotros como chavistas, revolucionarios y jóvenes nos duele ver ciertas acciones que van en contra de lo que nosotros creemos y practicamos como revolucionarios. ¡Y quién mejor que Rafael Urdaneta, el hombre más leal y honesto que tuvo el Ejército de Bolívar! Que tuvo a su lado y que se desprendió de lo propio, de sus riquezas y pertenencias para acompañar la gesta revolucionaria que inició Bolívar».

Señaló que asumir el urdanetismo con los maestros les permite «remoralizar la sociedad que tenemos». Se pregunta: «¿Cómo hablar de lealtad y de honestidad si no tenemos las bases para desarrollarla? ¿Y quién mejor que el maestro, que es un líder que construye la sociedad que queremos?».

Indicó que toman como referente a Luis Beltrán Prieto Figueroa, docente, filósofo de la educación y dirigente político histórico venezolano, para que todas y todos los maestros y maestras se unifiquen en una misma lucha, sin importar su ideología y su tendencia. «Yo creo que la etapa de la radicalización nos mostró que no es sano, nos dividió mucho al país y eso afectó parte de nuestra economía», por lo que invitó a reflexionar en la nueva etapa de transición al socialismo en la que ha entrado la revolución.

«Chávez nos enamoró, nos presentó un proyecto, nos dejó un conductor de victorias, que es Nicolás Maduro, y tenemos una mentora, una guía, un referente que es María León», indicó Andrade.

Asesorarán a maestros para que puedan emprender sin abandonar la docencia

William Delgado, secretario general del movimiento, explicó que su objetivo es unificar a los maestros, y para eso están diseñando un plan para que cada maestro tenga una PYME (pequeña y mediana industria) y generar 2 mil PYMEs en 2023. «Estamos apuntando a que el maestro y la maestra genere otra condición económica aparte, sin abandonar su jornada de clase». Esperan que, tras terminar su jornada de clases, se puedan dedicar a su emprendimiento.

Indican que tienen un registro a nivel nacional de maestros y maestras, en el cual se realizan encuestas para que los maestros indiquen dónde deseen emprender. «Nosotros vamos a realizar el acompañamiento para que indiquen a qué se quieren dedicar y darles ese empujoncito» a su emprendimiento.

«Buscamos una alternativa económica que permita al maestro estabilizarse, porque sabemos la realidad que estamos viviendo, no la podemos ocultar, y como dice el Presidente: tenemos que hablar con la verdad, al pueblo no lo podemos engañar», indicó Andrade.

«Nosotros creemos que al turismo no se le ha permitido bien su desarrollo, quizás por nuestra propia cultura rentista y monoproductora. Estamos planteando una propuesta de turismo geohistórico, que nos permita reconocernos», explicó. «No podemos hablar de venezolanidad sin saber lo que tengo a mi alrededor, sin reconocer la historia, la síntesis de un cúmulo de acontecimientos que pasaron a mi alrededor. Hay que hacerlo desde la escuela, donde el niño y la niña pueda reconocer dónde está, el tiempo en el que está y el por qué de ese resultado, para permitir casarnos con nuestra propia realidad nacional».

Proponen impulsar el café como un instrumento de la paz, como una forma de construir espacios de encuentro y un símbolo de Venezuela en el exterior.

Leyes pendientes

Otra de sus banderas es la estabilidad legal de las y los maestros. Indicó que, cuando se inició la constituyente en 1999, se propusieron 4 leyes especiales para los docentes que no se han discutido en la Asamblea Nacional. Se entregó al Parlamento venezolano un documento pidiendo discutir estas 4 leyes y una quinta, que ya se ha discutido en la Asamblea, que es la de la educación intercultural bilingüe. «Nosotros no podemos descuidar nuestros idiomas indígenas, donde se desarrolla la vida de nuestras comunidades y pueblos originarios», explicó.

«¿Cómo nosotros vamos a hablar de un estado docente donde no se permite a los maestros postular cuál debe ser el director de escuela, cuál debe ser el supervisor institucional o decir quién debe ser el director o directora de la zona educativa?». Señala que, en el proceso de descolonización, no se debe permitir crear pequeños caudillos o pequeños terratenientes que deciden cómo va a ser el comportamiento pedagógico dentro de un espacio, «y no puede ser, porque nosotros hemos avanzado mucho en la democratización de la educación, en lo que es el estado docente, en la inclusión y la calidad».

Para ello, proponen luchar para que el estado docente adopte las comunas, «respetando de manera democrática la participación de maestros y maestras» en el desarrollo pedagógico del proceso enseñanza-aprendizaje. «Cuando el maestro participa y se siente parte de la construcción de su propio sistema, es algo que hace que él o ella siga aportando porque cree en lo que está haciendo», explicó Andrade.

También defienden que el sistema educativo bolivariano sea uno solo, que incluya al subsistema de educación básica y el subsistema de educación universitaria. «Tiene que ser uno, para que el hilo de la educación bolivariana no se disperse, no se pierda y tenga coherencia». Indica que los jóvenes hoy vienen de un subsistema de educación básica espectacular, pero se rompe cuando entran en la universidad. «¿Dónde está ese hombre y esa mujer que voy a formar en la universidad, para que se quede en Venezuela? El Estado hace una inversión muy grande al formar hombres y mujeres, pero se diluye al momento de graduarse porque la universidad no te siembra el amor por tu país», opinó Andrade.

Explicaron que, cuando revisaron las estructuras RAS y CLAP del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), encontraron que la mayoría de quienes lideran estas estructuras son mujeres y en muchos casos son maestras y maestros. «No podemos decir que el maestro no es afecto a la revolución. ¡Al contrario!». Encontraron que muchos maestros son revolucionarios, pero no se identifica con ninguna lucha que se case con su vocación. El sistema no les permite la participación; militan en el partido, pero no lucha por la educación venezolana. «Esa incongruencia nosotros la estudiamos, y dijimos: no podemos permitir que a los maestros que luchamos por la revolución, que somos parte del PSUV y del Gran Polo Patriótico (GPP), y además defendemos desde lo comunitario y comunal, venga un sector minoritario, manipulado, con intenciones de generar ciertas irregularidades afectivas y emocionales en un sector que está sensible, a lograr una bandera».

A partir de ese razonamiento, entendieron que es necesario organizar a los maestros. Además, hay universidades que se dedican a la formación de maestros, pero están vacías. «¿Cómo yo enamoro a esta juventud, para que sean los maestros y maestros del futuro y asuman su rol?», se preguntaron.

