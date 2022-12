Venezuela se convierte en el estado número 145 en ratificar la Enmienda de Kigali

Este lunes 5 de diciembre de 2022, Venezuela entregó formalmente el documento en donde, como nación, ratifica lo estipulado en la Enmienda de Kigali al Protocolo de Montreal, relacionado con la eliminación progresiva de las Sustancias Agotadoras de la Capa de Ozono (SAO).

Texto: Prensa Fondoin / Foto: Twitter @ONUVENuevaYork

El anuncio fue realizado a través de la cuenta de Twitter @ONUVENuevaYork, perteneciente a la Misión Permanente de la República Bolivariana de Venezuela ante las Naciones Unidas (ONU).

#05Dic Durante ceremonia oficial en la Oficina de Asuntos Jurídicos de la #ONU, Venezuela depositó el instrumento con el que se convierte en el Estado número 145 en ratificar la “Enmienda Kigali” al Protocolo de Montreal, relativo a las Sustancias Agotadoras de la Capa de Ozono. pic.twitter.com/h0OIwPRB7f

— 🇻🇪🇺🇳Mission of Venezuela to the United Nations (@ONUVENuevaYork) December 5, 2022