¿El ‘robo virtual’ del Esequibo? La petición de Guyana que pretende desconocer el histórico diferendo territorial con Venezuela?

El secretario de Relaciones Exteriores guyanés, Robert Persaud, pidió eliminar los mapas en los que aparece la zona en reclamación para atribuírsela a su país.

Texto: RT / Foto: Aleks Taurus / Legion-Media

Lo que no ha podido ser resuelto en 123 años, un funcionario ha querido zanjarlo con una carta y un tuit. El miércoles, el secretario de Relaciones Exteriores guyanés, Robert Persaud, hizo una insólita petición: «Usar la función de informes de Twitter para que se eliminen» las publicaciones en las que aparece la zona en reclamación que está en disputa con Venezuela.

Según Persaud, los mapas que muestran la parte del territorio que está sujeto a un diferendo, «violan las leyes internacionales». El mensaje del funcionario se publicó a raíz de una carta suscrita por él mismo y remitida a los directivos de Facebook (que pertenece a Meta, considerada como una organización extremista en Rusia) y Twitter para que retiren los supuestos «mapas ilegales».La misiva asegura que esos mapas estarían siendo utilizados para «propagar una narrativa falsa sobre el asunto existente de la controversia entre Guyana y Venezuela sobre la validez del laudo arbitral de 1899 que fijó la frontera terrestre». Pero, ¿qué tan cierta es esa afirmación?

I’m also encouraging persons to use the Twitter reporting feature to have these posts which violate international laws removed #guyana https://t.co/nF2Y5iuZYh

— Robert M Persaud (@PersaudRobert) October 12, 2022