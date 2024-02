ExxonMobil no entrará al mar por delimitar entre Venezuela y Guyana, enfatizó Maduro

“Sigue creyéndolo ¡oíste ExxonMobil!, nosotros estamos aquí, cuando quieras y donde quieras, pero a ese mar por delimitar no entra la ExxonMobil, deben saberlo”, sentenció el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, al sostener que la empresa petrolera estadounidense es “un brazo imperial para el petróleo”

Texto y Foto: Prensa Presidencial

El pronunciamiento del Jefe de Estado respondió a las pretensiones ratificadas en días recientes por representantes de ExxonMobil sobre explorar el mar por delimitar en las costas de Venezuela.

Ante la provocación permanente que “ellos están montando desde Guyana”, el Dignatario venezolano señaló: “Venezuela es Venezuela, nuestro pueblo es nuestro pueblo (…) Nosotros tenemos pueblo y tenemos Fuerza Armada Nacional Bolivariana, unión cívico-militar para defender, cuando haya que defender”.

Indicó el Mandatario que la parte de Guyana está obligada como “se los dije el 14 de diciembre, con firmeza, diplomacia y respeto, todas las verdades, y les mostré todos los documentos. Ustedes, presidente de Guyana, a la corta o a la larga tendrán que sentarse en esta mesa con el Acuerdo de Ginebra, porque no reconocemos ninguna otra instancia”.

“Le dije al presidente Mohamed Irfaan Alí: No le abra las puertas al diablo (…) al Comando Sur, a los militares estadounidenses, no le preste su territorio para amenazar a Venezuela, detenga eso, le dije y sé que ese mensaje le llegó, lo que pasa es que él no gobierna allá, ahí gobiernan los gringos, tomaron todas las instancias del poder, compraron a todo el mundo, lamentablemente”.

En este sentido, el presidente Maduro aseveró que solo a través del Acuerdo de Ginebra se restablecerán los derechos soberanos de Venezuela sobre el Esequibo.

A 58 años de la firma de este instrumento en el año 1966, el Mandatario no escatimó en señalar que este acuerdo prevalecerá.

En la edición número 34 del programa “Con Maduro +” el Jefe de Estado secundo posición de la vicepresidenta Ejecutiva, Delcy Rodríguez, quien señaló que Guyana optó por la ilegalidad y la agresión, a propósito de este acuerdo que supuso dejar atrás el fraudulento laudo arbitral de París de 1899.

En sus palabras destacó que en Guyana no gobierna el presidente (Mohamed) Irfaan Alí (…) él sencillamente está allí, en Guyana manda, dirige y gobierna la ExxonMobil y el Comando Sur”.