Inaugurado en Cúcuta el Encuentro Binacional de Poesía entre Venezuela y Colombia (+Video)

Este sábado fue inaugurado en Cúcuta el Encuentro Binacional de Poesía Venezuela-Colombia por la Paz, con la participación del ministro venezolano de Cultura, Ernesto Villegas, y el vicepresidente sectorial de Comunicación, Cultura y Turismo, Freddy Ñáñez, así como la ministra de las Culturas, las Artes y los Saberes de Colombia, Patricia Ariza, y poetas y personalidades de ambas naciones. Previamente, las autoridades venezolanas ingresaron a Colombia tras restaurarse las relaciones binacionales, rotas durante el gobierno de Iván Duque.

El ministro Ernesto Villegas recordó que, hace unos años, caminaron por el puente fronterizo Simón Bolívar que también surcaron hoy. Pero, en aquel momento (febrero de 2019, durante la «batalla de los puentes»), habia «un ambiente de hostilidad extrema. En ese puente se jugaba el destino de la paz entre nuestros pueblos. Nuestros pueblos tuvieron la altura para no morder el peine de la guerra. La irresponsabilidad de algunos iba a costar la vida de muchos».

Encuentro Binacional de Poesía Venezuela-Colombia por la Paz, Día 1 (Cúcuta)

«Llegamos hasta aquí no sin heridas», continuó Villegas. «Llegamos hasta aquí con dolores. Cuando nuestro vicepresidente Freddy Ñáñez, encabezando la delegación de poetas venezolanos y venezolanas cruzaron ese puente, no eran sólo sus pasos los que iban con él. Eran los pasos del pueblo venezolano, que con heroica resistencia, sobrevivió a estos años difíciles y supo abrazar la paz. Y, cuando se aproximaban los hermanos colombianos que nos dieron la bienvenida, no caminaban sólo con sus pasos. También era el pueblo digno de Colombia, que en ellos traían el abrazo de hermandad y de paz que nadie jamás nos podrá quitar. ¡Gracias de verdad!».

Dijo Villegas que se emocionó cuando escuchó a alguien que, difícilmente, se puede reconocer como un poeta. «Era un oficial de la Policía Nacional de Colombia, vestido de verde oliva, que simplemente me dijo: ‘¡Bienvenido!’. Y allí, en esa palabra, sentí resumida una expresión poética del pueblo colombiano. ¡Gracias Colombia, por esta calurosa recepción y este abrazo que nos hemos dado alrededor de la poesía!», dijo el ministro, quien señaló que trajo el saludo del Presidente Nicolás Maduro hacia el Presidente Gustavo Petro, hacia la ministra Patricia Ariza y el pueblo colombiano.

También reconoció a Fernando Rendón y Anthony Gómez por la organización del evento. Luego, leyó unos versos de su padre, Cruz Villegas: «Yo soy Negro, yo soy blanco, yo soy indio».

El vicepresidente de Comunicación, Cultura y Turismo, el tachirense Freddy Ñáñez, señaló que este sábado cruzó el puente Simón Bolívar «por enésima vez, pero entre la penúltima vez y esta vez ocurrieron muchas cosas», lo que le hizo pensar y sopesar qué significa atravesar ese puente. «Saber que te despide una bandera tricolor y te recibe en el otro extremo la misma bandera tricolor da la sensación de que, al caminar por ese puente, estamos caminando en círculos y nos estamos devolviendo a nuestra casa».

Mostró su alegría de que poetas colombo-venezolanos sean el preámbulo de la reapertura de la frontera el próximo 26 de septiembre. «Vuelve entonces el río a su cauce y vuelven los puentes a abrirse para que pase por acá la hermandad».

Sobre el papel de los poetas, dijo Ñáñez que «nos corresponde surcir heridas y construir desde el lenguaje nuevas formas de reconocernos». Pidió desmontar los discursos de odio, la xenofobia y aprovechar la reapertura de la frontera para hacerla un punto de inicio de la integración.

La ministra de de las Culturas, las Artes y los Saberes de Colombia, Patricia Ariza Florez, señaló que este era un día muy especial pues, aún cuando se está en vísperas de reabrir formalmente la frontera, «desde el punto de vista de la cultura, (la frontera) ha estado abierta siempre. Las relaciones culturales nunca se pueden suspender, y menos entre Colombia y Venezuela».

«Venezuela y Colombia están indisoluble e históricamente unidos», dijo Ariza. «Tenemos 2.200 kilómetros de frontera terrestre. Nos comunica el mar Caribe. Nos encontramos en el Catatumbo, estén cerradas las fronteras o no. Podemos navegar en el río Arauca, podemos cabalgar juntos y juntas en los llanos orientales. Podemos pasearnos por Apure y por Táchira, navegar en el río Meta, visitar las rancherías con los hermanos y las hermanas Wayúu; preguntarnos con ellos al amanecer qué soñaron, porque ellos se saludan no preguntando ‘buenos días, ¿cómo está?’, sino ‘¿qué soñaste anoche?'».

Continuó la ministra: «Podemos bailar juntos y juntas un joropo, recorrer a Santander y ver un atardecer en el río Orinoco. Nos comunicamos por cartas también, como hicieron Simón Bolívar y Manuela. Nos conectamos en la historia de la Independencia desde que Bolívar cabalgó en las montañas y valles, y desde siempre nos seguimos comunicando por el arte, que es un camino donde nadie se pierde y todos se encuentran. Nos comunicamos por el teatro, los versos y cantos de los poetas, y las cartas de amor, y también por el debate de las ideas».

Señaló que tuvieron un interesante debate sobre si la arepa nació en Venezuela o en Colombia. «Son los debates importantes en la vida; lo demás son pretextos para cerrar las fronteras».

«Nos juntamos con los migrantes que van y vienen», continuó la ministra Ariza, quien reconoció la enorme diversidad que hay en Venezuela y Colombia, pero también lo parecidos que somos. «No podemos alejarnos por mucho tiempo. Por eso, las y los poetas de las dos orillas nos juntamos desde la poesía para lanzar un grito de unidad y darnos un abrazo».

Señaló que, con el Presidente colombiano Gustavo Petro, van a cambiar la realidad y la imagen de Colombia como país de la violencia, «y nos vamos a convertir en una potencia de la vida. ¡Vamos a defender la vida! Y no sólo la vida nuestra, la vida del planeta, de los animales y las plantas. Dedicaremos toda la vida a defender la vida», dijo. «Estamos escribiendo el nuevo relato de América Latina, de nuestra gran región, que muchas veces viene de la guerra y del dolor, para ingresar a una paz total, grande y duradera».

Jairo Yánez, alcalde de Cúcuta, y la senadora colombiana Gloria Florez, también emitieron palabras durante la inauguración. «Nunca nos han podido separar, pese a la decisión de romper relaciones, porque esa es la existencia de la vida», dijo la senadora. «Los hilos invisibles de la cultura, de la hermandad y de las familias colombo-venezolanas nos mantuvieron en alto».

La poeta Ana María Oviedo leyó el célebre poema «Punto y Raya» de Aníbal Nazoa, muy apropiado para la ocasión.