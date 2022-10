Escritor Luis Britto García inaugura Ciclo de Lecturas de Grandes Libros

En El Techo de la Ballena se realizó este jueves la primera jornada del Ciclo de Lecturas de Grandes Libros, con la participación del ilustre escritor venezolano, Luis Britto García, quien relató de forma resumida el contenido del título Ulises del irlandés James Joyce; libro que está cumpliendo su primer centenario y que en opinión del escritor venezolano se trata de una declaración de amor.

Texto:Ciudad Caracas / Foto: Erik Clemente

Como detalle curioso en esta primera jornada de conversatorios, resalta el ejemplar que usó Britto para la ocasión, ya que se trata de una versión escrita en inglés; y sin embargo, aún en este idioma, este intelectual puede hacernos apreciar el conglomerado de juegos de palabras sin desvirtuar el contexto y la profundidad de la obra.

“Cómo se hace que una cosa tan frágil como el papel sobreviva ya al primer siglo y los que vienen. Un poco la idea de este conversatorio es compartir con algunos amigos lectores de hoy, el cual es la razón de esto, de la perduración de esa historia que narra un día de la vida de un poeta, de un comisionista que revende anuncios en la ciudad de Dublín y es un libro que pasa en menos de 24 horas y sin embargo esas 24 horas dan lugar a más de medio millar de páginas llenas de sentido”, expresó Luis Britto García.

“Fíjate, en la modernidad se fue despojando al hombre del sentido de lo sagrado, de repente la ciencia más o menos demostró que no hay dioses, la historia demostró que quizá no hay héroes, todo ese imaginario de la mitología del hombre se reveló y entonces el hombre queda un poco como una criatura precaria, despojada de trascendencia, entonces Joyce recupera ese sentido de la transcendencia a partir de la nulidad y dice: no hay que hacer una hazaña, no hay que hacer algo fundamentado, algo heroico para que los actos nuestros tengan importancia; repetimos cotidianamente los actos de los héroes mitológicos y entonces esos actos narrados y bien narrados con la técnica de Joyce, tienen un sentido, dan un contenido a la existencia humana por más que ya no sea un contenido mitológico, extraterrestre, sagrado etcétera… lo sagrado es la existencia del ser humano por anecdótica, indiferente, banal que parezca, cada acto del ser humano es importante”, relató.

El Ulises de Joyce reivindica la trascendencia de la cotidianidad.

De tal forma, Luis Britto García recrea la extensa e importante obra de Joyce, el cual reivindica la trascendencia de la cotidianidad mediante la narración de un día cualquiera y la inclusión de unos personajes –que en visión del escritor venezolano– están inscritos en la eternidad a pesar de que como dice el mismo Joyce: la eternidad no existe y si no hay pasado, no hay futuro, solo tenemos el tumulto del presente.

Sobre la creación de este Ciclo de Lecturas de Grandes Libros que a partir de hoy tendrá semanalmente la oportunidad de convocar a toda la población de forma gratuita en torno a la literatura, Britto comentó que se trata quizá de “hacer una chismografía, una cosa importante de la vida que es descubrir una obra genial, eso es casi como descubrir una joya, descubrir un continente… la obra de James Joyce es un verdadero continente lingüístico y cultural, entonces el que se lo encuentra tiene la necesidad de compartir ese hallazgo, no es como los conquistadores nuestros que se robaron todo el oro y se lo llevaron a Europa, no, el que descubre una obra artística genial siempre quiere compartirla, la riqueza del hallazgo cultural está en que se desea compartir, se desea que los demás lo disfruten, lo gocen, entonces para mí el sentido de esta convocatoria es esa”, detalló.

Es importante destacar que esta obra de 817 páginas, alberga 18 capítulos en los cuales se utiliza un recurso literario diferente para cada uno de ellos, como la narración, el monólogo, el relato narcisista; incluso hay un segmento con casi 50 páginas en los que no se utilizan los signos de puntuación, ya que se trata de un capítulo donde una enamorada entrega varias cartas de amor, lo curioso es que ella no domina correctamente la escritura y por tanto omite los signos de puntuación.

Ciclo de Lecturas de Grandes Libros

La iniciativa para la realización de esta actividad surge por voluntad de El Techo de la Ballena junto a la Revista Literaria Pie de Página, editorial que busca recuperar el concepto originario cultural del movimiento El Techo de la Ballena.

“La Revista esta próxima a sacar su más reciente título que estará dedicado al bicentenario de la literatura y la historia nacional. Decidimos emprender unas jornadas de lecturas que como ya señalé se trata de retomar los grandes libros de la literatura y la filosofía universal, considerando que las grandes obras y sus grandes autores, siempre están vigentes”, manifestó Caribay Velázquez perteneciente a la Revista Literaria Pie de Página.

De esta manera, la invitación está abierta para que cada jueves, las y los amantes de la literatura se reúnan para conversar sobre distintos títulos en el Ciclo de Lecturas de Grandes Libros, a partir de las 4 de la tarde en El Techo de la Ballena ubicado entre las céntricas esquinas de Gradillas a San Jacinto, en el casco histórico de Caracas.