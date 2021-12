Delcy Rodríguez: Gobierno de Países Bajos impide a delegación venezolana reunirse con fiscal de la Corte Penal Internacional

Países Bajos impidió este lunes el traslado de la delegación de Venezuela a esa nación, donde está prevista una reunión con el fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI), Karim Khan, tal y como se había acordado en el memorando de entendimiento, firmado entre Venezuela y la institución a principio de noviembre. Así lo denunció la vicepresidenta Ejecutiva de la República, Delcy Rodríguez, quien señaló que esta delegación estaría encabezada por su persona.



«El gobierno de los Países Bajos ha obstaculizado e impedido la delegación que iría a La Haya a cumplir la misión especial conforme a los tratados internacional», alertó la vicepresidenta Ejecutiva. Aseveró que el gobierno de Países Bajos colocó «condiciones de imposibles cumplimientos», violando todos los acuerdos internacionales.

Delcy Rodríguez denuncia: Países Bajos impidió vuelo a La Haya para reunirse con Fiscal Karim Khan

El gobierno de Países Bajos argumentó que la nación no puede brindar protección a las aeronaves, tal y como lo establecen las normas internacionales. «Nuestra delegación sería trasladada por una aeronave de Conviasa, en un vuelo oficial, no comercial, a los Países Bajos. Características de vuelo diplomático. Este avión se mueve por el mundo. Ellos, aducen, engañosamente, que esta aeronave no cuenta con el permiso TCO, operadores de terceros países», explicó la vicepresidenta Ejecutiva.

En este sentido, informó que la misma aeronave había recibido autorización el pasado 9 de abril de este año, por lo que aseveró que la decisión de Países Bajos «está violentando el acuerdo entre la CPI y el estado anfitrión».

«Están impidiendo que una alta autoridad, se traslade a una reunión de trabajo presencial, con el fiscal de la CPI», agregó.

Al respecto, rememoró algunos estatutos firmados entre la Corte Penal Internacional y el país anfitrión, entre los que destaca que ninguno de los representantes de los Estados miembros «no serán sometidos por el Estado anfitrión a ninguna medida que pueda afectar el desempeño libre e independiente de sus funciones ante la Corte».

Otra de las opciones que le había brindado Países Bajo a Venezuela era utilizar una aeronave que se encuentra en mantenimiento hasta el año que viene, y que no puede exceder los cinco mil kilómetros.

«Hay cinismo detrás de esta decisión, hay engaño. Ellos no pueden poner impedimentos para que un Estado parte del Estatuto de Roma, se traslade a cumplir sus funciones», puntualizó Rodríguez al tiempo que aseveró que la reunión ya estaba confirmada por el propio fiscal.

Ante esta situación, el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, instruyó a la Cancillería a informar al secretario General de las Naciones Unidas (ONU), António Guterres, sobre la situación, que violenta la Carta de la ONU. De igual forma, se le informara a la presidenta de la Asamblea de Estados Partes del Estatuto de Roma, Silvia Fernández de Gurmendi, sobre los hechos.

Para dar cumplimiento al memorando de entendimiento firmado entre las partes el pasado 3 de noviembre tras la visita del Fiscal a Venezuela, se solicitó la reunión en otro país, que permita cumplir con los compromisos internacionales de la nación. «Yo no estoy pidiendo para ir a los Países Bajos como país. Estoy pidiendo ir, notificando, para cumplir una tarea. Como Estado anfitrión, se están burlando de forma patética y burda como está ocurriendo en este momento», sentenció.