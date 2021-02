El MPPC y la Comisión de Cultura y Recreación de la AN mantendrán contacto permanente para avanzar en la agenda pendiente

Luego de la reunión que sostuviera el ministro del Poder Popular para la Cultura, Ernesto Villegas, con los integrantes de la Comisión Permanente de Cultura y Recreación de la Asamblea Nacional (AN), se estableció que mantendrán un contacto permanente para revisar y avanzar en la agenda pendiente y en la legislación en el campo de las artes y la cultura en el país. Así lo destacó el diputado Earle Herrera, presidente de la referida instancia legislativa, quien además resaltó que las puertas del Poder Legislativo volverán a abrirse al pueblo luego de estar cinco años cerradas.



Herrera describió que la cita, sostenida el martes 3 de febrero, “resultó muy fructífera y satisfactoria. El ministro realizó una exposición general de la gestión pública en materia cultural del MPPC y revisamos toda la legislación de los diferentes sectores de la cultura que están vigentes; lo que está pendiente por redactarse su reglamento, aquello que amerita reformas y, por supuesto, llegamos al acuerdo para trabajar toda esa materia legislativa conjuntamente con el ministerio”.

En el encuentro, realizado en la sede de esa instancia legislativa ubicada en el edificio José María Vargas, sede administrativa de la AN, estuvieron presentes los diputados y diputadas integrantes de la Comisión Permanente de Cultura y Recreación, además de los cinco viceministros que acompañan a Villegas en su gestión al frente del Ministerio del Poder Popular para la Cultura (MPPC).

La prioridad es Carabobo

Respecto de las prioridades a trabajar en 2021, el parlamentario y también escritor señaló que “lo más resaltante lo impone la Historia. El ministro inscribió todas las actividades culturales para este año en el marco del bicentenario de la Batalla de Carabobo. Expuso que hay una política editorial referida a editar unos 200 libros relacionados con estos 200 años desde nuestra independencia”.

Agregó el también periodista que varios diputados hicieron propuestas desde sus distintas regiones para incluir en esa agenda bicentenaria. Por ejemplo, refirió Herrera, que el diputado por el estado Apure, Cristóbal Jiménez, propuso que se resaltara al general José Antonio Páez, por su destacada labor en la Batalla de Carabobo, a lo que el ministro Villegas estuvo de acuerdo.

A partir de esas iniciativas surgidas desde las distintas entidades del país surgió la idea de trabajar porque tanto la comisión legislativa como el Ministerio se trasladen a esas regiones y que también se haga una reunión desde el mismo Campo de Carabobo, donde se dio la histórica batalla. “Es una agenda muy ambiciosa», aclaró Herrera, «pero tenemos la disposición nosotros y el MPPC para llevarla adelante porque la fecha, la conmemoración, la Independencia y Carabobo nos lo reclaman”.

Aunque todavía no hay fechas para esa visita al Campo de Carabobo, pues se van a revisar las agendas respectivas, “vamos a recorrer el Campo de Carabobo y vamos a estudiar lo que ocurrió allí en esa llanura, en 1821; vamos a estar allí presentes porque el ministro dijo que no es lo mismo hablar de la batalla desde las oficinas legislativas o del MPPC, a que lo hagamos desde los propios campos donde se dio la batalla que nos dio la independencia como país, como nación, como patria soberana”, destacó el diputado.

Contacto permanente

El legislador afirmó que tanto la comisión que preside como el MPPC se mantendrán en contacto permanente pues “desde las distintas áreas de la Cultura nos llegan planteamientos, nos llegan cultores con quejas, con propuestas, y nosotros vamos a mantener una relación fluida para dárselas a conocer inmediatamente al Ministerio”.

Según Herrera no se pueden establecer prioridades en la agenda legislativas en materia cultural.

“Las mujeres y hombres del mundo editorial nos han planteado reforma de la Ley del Libro; nos han llegado los cineastas, de las bibliotecas, respecto de reformas en sus legislaciones para adaptarlas a situaciones tecnológicas y por realidades actuales, sobre todo porque nos han llegado dos situaciones sobrevenidas, la pandemia y el boqueo. También nos han llegado los cultores populares desde todas las áreas de sus creaciones artísticas y para nosotros todas son prioritarias. Vamos a organizar la agenda, para trabajarla junto con el Ministerio y con los que hacen las artes y la cultura en el país”, aseveró.

Puertas abiertas

Finalmente, el también poeta y profesor jubilado le envió un mensaje a los artistas, cultores y creadores y al pueblo venezolano en general.

“Las puertas de la AN se vuelven a abrir para el pueblo luego de cinco años cerradas; cinco años que el Poder Legislativo estuvo al servicio de intereses foráneos, cinco años de una AN pidiendo la intervención de su propio país. En una ignominia que no se conocía a lo largo de toda su historia, y mire que por esa AN y el viejo Congreso pasaron directivas de derecha, pero ninguna llegó a lo que hizo la gestión que llegó en 2016. Una AN que se atrevió a endosar la soberanía del país, a entregar el Esequibo, a entregar los activos de Venezuela, a entregar la soberanía la independencia. Hoy la AN está nuevamente en las manos del pueblo y abierta para todo los cultores populares a lo largo y ancho de nuestro país”, destacó.