Instalada nueva Asamblea Nacional venezolana para el período 2021-2026 (+Fotos)

Este martes fue instalada la nueva Asamblea Nacional para el periodo 2021-2026, durante un acto solemne realizado en el Palacio Federal Legislativo, en Caracas.

Texto: AVN y Alba Ciudad

Para ello, fue nombrado el diputado Fernando Soto Rojas como director de debates, por ser el legislador de mayor edad. En su intervención, manifestó que la AN «tiene legitimidad constitucional, legitimidad popular y fundamentación histórica. Nos corresponde como representantes de la voluntad nacional, funcionar como una totalidad dialéctica para enfrentar una realidad compleja, difícil exigente a nivel nacional, regional y mundial».

«Bienvenidos diputados y diputados, aquí hemos demostrado una vez más la importancia de hablar y de entendernos, podemos llegar a debatir y llegar acuerdos fundamentales en función de los venezolanos», dijo Soto Rojas. «Nuestros puntos de partida, más allá de la realidad nacional, es ubicar nuestro hilo histórico popular, como pueblo, en la lucha prolongada por la independencia y libertad», afirmó.

Recordó que, en medio de la crisis histórica y estructural que vive el capitalismo en los pueblos de América y el mundo, la revolución bolivariana con el presidente de la República, Nicolás Maduro, «al frente y la Asamblea Nacional Constituyente jugaron un papel fundamental en función de la paz».

Luego, Soto Rojas designó una comisión de instalación para examinar las credenciales de cada uno de los diputados electos el pasado 6 de diciembre, la cual estuvo integrada por los parlamentarios Pedro Infante, Fernando Bastidas, Anyilet Tabayo, Soni Sánchez y Jeickson Guzmán.

Una vez cumplido este requisito previsto en el artículo 3 del Reglamento de Interior y Debates del parlamento, se procedió a la elección de la junta directiva para el periodo anual 2021-2022, tras la propuesta hecha por el diputado Diosdado Cabello, que contó con evidente mayoría.

Fue elegido como presidente de la Asamblea Nacional el diputado por el Gran Polo Patriótico (GPP), Jorge Rodríguez.

La primera vicepresidencia la ocupará Iris Varela.

La segunda vicepresidencia la ejercerá Didalco Bolívar.

Como secretaria fue nombrada Rosalba Gil.

Como subsecretaria fue elegida Inti Hinojosa.

Debate

En su intervención para proponer a la junta directiva, el diputado Diosdado Cabello, jefe de la bancada parlamentaria del Polo Patriótico, señaló que a partir de este 5 de enero comienza una nueva era política para Venezuela. Señaló que este nuevo periodo histórico y político «tiene que llevar a entender las funciones de cada institución del Estado y de la Asamblea Nacional», como lo establece la Carta Magna.

Reiteró que la nueva directiva de la AN que se instala este martes, tiene una «gran mayoría chavista, fortalecida, consciente y un grupo de diputados de la oposición bienvenidos al foro de debate». Lamentó que las consecuencias de la mala gestión parlamentaria en el periodo 2016-2020, «las pagó el pueblo durante cinco años porque hicieron mucho daño a un pueblo, a un país, a una patria».

Cabello afirmó que los diputados y diputadas que entran al hemiciclo desde este martes van a estar siempre junto al pueblo, «siempre acompañando con el pensamiento de Chávez y de Simón Bolívar».

Luego tomó la palabra José Gregorio Correa, diputado opositor por la Alianza Democrática, quien señaló que es excluyente que no se incluya a la oposición en la directiva, y señala que el 80 por ciento de los electores no votó por el GPP. «Hoy no tienen excusa para decir que el país no puede salir adelante. Venezuela necesita reconciliación, humanismo, no pitas ni odio», dijo el opositor Correa. «El Ejecutivo tiene años que no se le controla. Ni ustedes ni nosotros ni nadie conocen las cifras del BCV, el presupuesto de la República y quienes vienen de las regiones no conocen el presupuesto de sus estados», dijo.

Durante el debate, el diputado Jesús Faría (PSUV) aseveró que el nuevo parlamento va a jugar un papel fundamental «en la defensa de la patria, de la soberanía y de los intereses del pueblo». En su intervención en el hemiciclo, manifestó que con la victoria del chavismo «el pueblo vuelve a la Asamblea Nacional», al igual que los retratos del Libertador Simón Bolívar y del comandante Hugo Chávez. «Nosotros execramos a los traidores de la patria, execramos a los golpistas, a los ladrones, de este recinto sagrado del pueblo venezolano», expresó.

A su vez, el diputado Pedro Carreño (PSUV) enfatizó que con la instalación de la nueva AN, el país vive un momento estelar, al dejar atrás «una pesadilla de sinsabores, de guerra, de persecuciones», cuando el parlamento dejó de lado sus competencias y atribuciones establecidas en la Constitución, para ponerse al servicio » de bastardos intereses anti patria».

Por el lado de la oposición, intervino el legislador Javier Bertucci, quien se opuso a la propuesta de la bancada del GPP por considerar que era una imposición y abogó por mayor debate, diálogo y unidad. Indicó que en la directiva debían incluirse a miembros de la oposición, aunque no hizo ninguna proposición. Por ello, el director de debates en el acto de instalación, Fernando Soto Rojas, indicó que la oposición «sigue sin proyecto histórico ni alternativo al proyecto bolivariano».

Hay que destacar que en los comicios del 6 de diciembre, el Gran Polo Patriótico consiguió 256 escaños de un total de 277.

Jorge Rodríguez: La Asamblea Nacional iniciará consulta permanente con el pueblo

En su primer discurso tras ser juramentado, el presidente de la AN, Jorge Rodríguez, anunció que el parlamento establecerá mecanismos tecnológicos y presenciales para iniciar un proceso de consulta permanente con el pueblo, con el fin de determinar las leyes necesarias que deben ser discutidas y aprobadas para el beneficio del país.

Entre las leyes, planteó la necesidad de evaluar proyectos para asegurar una mayor protección de la mujer, así como instrumentos jurídicos a favor del derecho a la ciudad y a una vida digna.

En su intervención, manifestó que si bien es cierto que las sanciones y bloqueos impuestos por Estados Unidos y sus aliados han generado severos daños al país y al pueblo, el parlamento debe trabajar intensamente para denunciar estas medidas coercitivas y buscar mecanismos para lograr el bienestar de la nación. Igualmente, indicó que la AN debe recuperar su función contralora.

Sobre el daño causado al país por sus predecesores, y tras recordar hechos como la operación Gedeón y el uso de mercenarios para intentar ejecutar actos terroristas, asesinar objetivos políticos, ejecutar un golpe de Estado, pedir sanciones contra el país, entregarlo a potencias extranjeras y ofrecer la Guayana Esequiba, Rodríguez señaló: «No puede haber perdón con olvido. No puede haber reconciliación y hacernos los locos. No puede haber reconciliación con amnesia. Se han cometido barbaridades que no caben en la imaginación del peor escritor de novelas de terror».

Pidió Jorge Rodríguez a las y los parlamentarios no quedarse en la politiquería, en salir de las paredes de la AN y hablar con la gente en las calles, que puso los votos para que ellos estén allí. «Nosotros no somos representantes de nadie, somos voceros de todas y todos». Dijo que quienes fueron elegidos deben regresar a cada calle, a cada casa, y establecer mecanismos tecnológicos y presenciales de consulta permanente, para que el pueblo de Venezuela diga cuáles son las leyes que se necesitan.



En su discurso también pidió Rodríguez leyes para que nunca más haya agresiones contra la mujer venezolana ni femicidios. Pidió derecho al espacio público y a la ciudad, así como atender los problemas con los servicios públicos, el agua y el gas como derechos de la población.

«Si nos escudamos en las sanciones y bloqueo para no reparar lo dañado o para no denunciar al funcionario cómplice y corrupto, nos estamos haciendo cómplices de esas sanciones y bloqueos. Es el colmo usar las sanciones y bloqueos como excusa», dijo Rodríguez. Pide ir con respeto, con parsimonia, sin estridencias ni aspavientos, buscando y denunciando lo que no está marchando bien.

Recordó el nuevo presidente del parlamento la importancia de la lucha hace 200 años, que culminó en la Batalla de Carabobo el 24 de Junio de 1821, en la que confluyeron sectores de todo el país.

Por otro lado, informó que la primera sesión de la AN se llevará a cabo el próximo jueves a las 11:00 de la mañana.

También nombró las comisiones para informar a los poderes públicos sobre la instalación del parlamento.