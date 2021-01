FOTOGALERÍA: Partidarios de Trump irrumpieron en el Capitolio en Washington, deteniendo sesión que contaba votos electorales

Cientos de partidarios del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, irrumpieron en el Capitolio este miércoles tras romper varias barricadas y cordones policiales tras una gran manifestación convocada por el propio Jefe de Estado, en la cual arengó a sus seguidores luego de reiterar que había ocurrido un supuesto fraude en las elecciones. En el Capitolio, sede del Congreso estadounidense, se estaba realizando una reunión conjunta de ambas cámaras para contar los votos del colegio electoral, con la presencia del vicepresidente Mike Pence y congresistas de todo el país, que convertirían oficialmente al demócrata Joe Biden como el próximo presidente del país. La toma causó que el vicepresidente y los congresistas fueran desalojados, interrumpiendo la sesión. Una mujer que se encontraba junto a los manifestantes falleció tras ser abaleada dentro del Congreso.



Texto: Actualidad RT y Alba Ciudad

Cuando el vicepresidente del país, Mike Pence, abrió la sesión conjunta del Senado y la Cámara de Representantes en Washington, D.C., los manifestantes que se encontraban afuera irrumpieron los alrededores de la sede legislativa, presionando contra la Policía que sostenía la cerca perimetral.

«Los manifestantes están avanzando hacia los escalones del Capitolio. Algunos intentaron escalar las estructuras de construcción y han sido abordados por la Policía. Quieren entrar en el edificio«, escribió en Twitter una reportera del Washington Post.

A pesar del uso de gases lacrimógenos y los intentos de la Policía por dispersar la protesta, algunos manifestantes han entrado en el edificio y protestaron frente a las cámaras del Senado.

Posteriormente, los participantes de la protestas lograron ingresar al edificio en medio de enfrentamientos con los agentes.

Previamente, varios legisladores republicanos dijeron que se opondrían a certificar los resultados de las elecciones de media docena de estados donde Trump ha alegado fraude e irregularidades. El propio Trump había presionado públicamente a Pence para que rechazara unilateralmente los votos electorales. Incluso lo hizo durante la manifestación, y a través de su cuenta Twitter.

States want to correct their votes, which they now know were based on irregularities and fraud, plus corrupt process never received legislative approval. All Mike Pence has to do is send them back to the States, AND WE WIN. Do it Mike, this is a time for extreme courage!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 6, 2021