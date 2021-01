Instalada Comisión Especial para el Diálogo, la Paz y la reconciliación Nacional

Este jueves fue instalada la Comisión Especial para el Diálogo y la reconciliación Nacional. El presidente de la Asamblea Nacional (AN), diputado Jorge Rodríguez, señaló que la idea es que esta Comisión vaya al encuentro con el pueblo de Venezuela, sin ningún tipo de limitaciones, ni exclusiones, independientemente de la inclinación política



Vamos a ir a hablar con todos, vamos a buscar la reconcilición, dijo, al señalar que es un mandato que dió el pueblo el 6 de diciembre cuando se realizaron las elecciones parlamentarias.

Hizo un llamado a todas la fuerzas políticas, económicas, sociales y culturales para que se incorporen en la búsqueda de un acuerdo.

Reiteró el diputado Rodríguez que no hay exclusion y que quienes no atienden el llamado son aquellos que no quieren dialogar, que buscan la violencia, los que quieren juramentarse como «presidente» de Venezuela montados en un portaviones.

Esta comisión especial está integrada por los diputados Jorge Rodríguez, como presidente, Luis Eduardo Martínez primer vicepresidente, Francisco Torrealba, segundo vicepresidente, y la integran además los parlamentarios Timoteo Zambrano, Javier Bertucci, Angely Tamayo, Nicolás Maduro Guerra, Roque Valero, Roy Daza, María Carolina Chávez, Antonio Benavides Tórrez, Rudy Huerta, Uzi Galeano.

Aprobada modificación del Reglamento de Interior y Debate de la AN

También este jueves, en la cuarta sesión ordinaria de la AN, fue aprobada por unanimidad la modificación del Reglamento de Interior y Debate, propuesta por el diputado Diosdado Cabello Rondón. El jefe de del Bloque de la Patria propuso esta modificación en cuanto a la creación, competencia e integración de las comisiones permanentes y especiales establecidas en los artículos 38 y 40 en concordancia con la disposición final segunda del mencionado reglamento.

Señaló que mediante oficio 001 de fecha 7 de enero de 2021 dirigido al presidente de la AN, diputado Jorge Rodríguez, y con el respaldo de los diputados Cilia Flores, Marlenis Contreras, Noelí Pocaterra y Pedro Infante, presentó formalmente la reforma parcial del vigente Reglamento Interior de Debate de la AN.

Una de la propuestas fue que la Comisión de Culto y Régimen Penitenciario pase a formar parte de la Comisión de Política Interior. En la modificación también se establece cada comisión tengan en la directiva un presidente, un primer vicepresidente y un segundo vicepresidente, tal como la directiva de la AN, explicó Cabello.

La propuesta de la modificación fue aprobada por unanimidad en el Parlamento.