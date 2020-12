Min. Salud: En 2021 nuestra principal meta es la vacuna, pero debemos estar preparados para un rebrote

El ministro del Poder Popular para la Salud, Carlos Alvarado, destacó que la principal meta del Gobierno Bolivariano para 2021 es la vacuna contra la COVID-19, pero alertó que el país debe estar preparado para un posible rebrote de la contagiosa enfermedad.

Texto: VTV

“Estamos en este momento en una situación que veníamos en un descenso sostenido, luego entramos en una meseta de casos positivos y en la segunda quincena de diciembre se registró un aumento de casos. Además tenemos un rebrote en Colombia, Brasil y Europa. Es de esperarse que en enero pueda surgir un rebrote en el país”, alertó.

Añadió que a pesar de ese escenario, las bajas cifras de COVID-19 en el país, que son inferiores en comparación con otros países del mundo, son el resultado del éxito de las medidas en conjunto. “Se empezaron a tomar medidas ante de la llegada de los casos. Por nuestra propia limitante por el bloqueo sabíamos que si pasaba lo que sucedía en enero y febrero en Italia y España, sería terrible”, enfatizó.

Destacó que se tomaron todas las medidas preparatorias ante de la llegada de COVID-19 ante de los primeros casos que llegaron en un vuelo desde España.

También destacó que el apoyo de científicos chinos fue fundamental, así como los decretos decididos por el presidente Maduro para la cuarentena radical y el uso del tapabocas.

Indicó que el retorno masivo de connacionales desde otros países representó un desafío para el país, pese a que ya estaba instalado el cordón sanitario. “Esa fue la vía de ingreso más importante de coronavirus a Venezuela, que pasó luego a una etapa comunitaria”.

Alvarado reconoció que el Sistema Patria y la visita casa por casa jugaron un papel fundamental para contener la propagación de la COVID-19, lo que vino acompañado de un aumento de la capacidad del sistema de salud, así como el incremento de la dotación de insumos y medicamentos.

Sobre la nueva cepa del coronavirus que se registra en Reino Unido, añadió que aunque aún falta estudiar más esta mutación, pero aseguró que Venezuela tiene contemplado los protocolos para buscar a personas que hayan podido haber estado en ese país, pese a que Venezuela no tiene vuelo directo.

También destacó que así los viajeros arriben al país con PCR negativa, en el país se le aplica otra prueba como parte del protocolo establecido por la Comisión Presidencial para el Control y la Prevención de la COVID-19.

El titular de la cartera de salud aseguró que Venezuela cuenta actualmente con 7 laboratorios para el procesamiento de pruebas PCR.

Indicó que gracias a la diplomacia y la operación internacional, el país ha recibido a la fecha más de 500 toneladas de insumos y medicamentos solo para caso COVID-19.

“En Venezuela, tratamos a todos, sin distingo de nacionalidad, pero en Colombia no, porque el sistema de salud no es gratuito”, aseveró Alvarado tras reprochar las recientes declaraciones del presidente Iván Duque, sobre que no tenían contemplada la vacunación de venezolanos en ese país.

Espacios abiertos para el teatro y la cultura

El Ministro del Poder Popular para la Salud aseguró que la cultura y la salud no están desvinculadas por lo que sugirió buscar otros espacios para poder reactivar este importante sector de la sociedad venezolana de cara al 2.021.

Añadió que los espacios cerrados y el aire acondicionado, donde generalmente se realiza el teatro, el cine, entre otras, son propicios para que puedan elevarse los contagios. De ahí la importancia de evaluar realizar estas importantes actividades en espacios al aire libre.