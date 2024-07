Presidente Maduro anuncia plan para la adquisición de medicinas a través del Carnet de la Patria

El presidente de la República Bolivariana Venezuela, Nicolás Maduro, al colocar como referencia el Proyecto 0800 Súper Bigote, desarrollado por el gobernador de Carabobo, Rafael Lacava, anunció un plan que permitirá, con el Carnet de la Patria, llevar la medicina de manera directa y telemática a todo el país.

Texto y Foto: Prensa Presidencial

“Llevar el modo del plan 0800 Súper Bigote en un nuevo proyecto superior de tecnología de salud a todo el país. Lo bueno hay que multiplicarlo”, subrayó el jefe de Estado.

Durante un alegre recibimiento por parte del pueblo de Valencia, el líder de la Revolución Bolivariana, también proyectó que, de aquí a un año, se deben financiar, por lo menos, un millón de nuevos emprendimientos, esto como parte de la democratización del financiamiento y el crédito en el país.

Así lo anunció al explicar que la meta se traza como parte de “un plan especial que ya lo tengo en práctica, pero lo voy a incrementar en la medida en que siga recuperándose la economía, para democratizar el financiamiento y el crédito”.

El jefe de Estado, en materia de vivienda reiteró que “a pesar de que hemos entregado cinco millones de viviendas, hay mucha gente que necesita su vivienda todavía, por eso me he comprometido a construir tres millones de viviendas nuevas para tres millones de hogares.Pero esto no es una promesa, es que ya estamos construyendo 400 mil viviendas nuevas,yo vengo a hacer promesas, yo vengo a comprometerme con el pueblo”.