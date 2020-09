Venezuela iniciará clases escolares en modalidad no presencial

El Presidente venezolano, Nicolás Maduro, informó que el reinicio de actividades escolares será en modalidad no presencial, tras haberse realizado en el país una consulta cualitativa con maestras, maestros, trabajadores, obreros, movimientos estudiantiles y otros grupos sobre este tema, así como tras examinar las experiencias de otros países. Así lo dio a conocer este domingo, en vísperas del reinicio a clases, pautado a partir del 16 de septiembre. «Por donde lo veamos, el regreso presencial a clases no es favorable para el control de la pandemia. Por eso. no hay regreso presencial a clases en Venezuela y evaluaremos si en enero regresamos (de forma presencial)».



Texto: Prensa Presidencial

«Esta semana de septiembre debería iniciarse las clases en Venezuela. Nosotros hemos visto la experiencia del inicio de clases presenciales en el mundo. Hemos tomado en cuenta la encuesta venezolana, pero fíjense: en España se dispararon los brotes de COVID-19 a solo dos semanas del comienzo de clases». Indicó que el regreso a clases causó incidencias por el COVID-19 en 53 colegios españoles.

Maduro indica que NO habrá clases presenciales en Venezuela por la pandemia: serán a distancia

Mire este video en Youtube

Lo propio ocurrió en Estados Unidos, en donde se registró «un polémico reinicio de clases y se disparan en varios estados los casos por esta enfermedad», dijo el Mandatario en referencia a titulares de prensa destacados que hablan de la experiencia de la vuelta a clases en estas naciones. En Italia, «a menos de tres semanas del reinicio de clases volvieron a subir los casos del Coronavirus», mientras que otros titulares dan cuenta de que Alemania «sufre un repunte de contagios de Coronavirus en medio de la vuelta a las aulas». En Corea del Sur se cierran las escuelas y se ordena el regreso a clases online ante rebrote del Coronavirus, y en Hong Kong se vuelven a cerrar las escuelas tras registrarse un importante brote.

El presidente Maduro informó que este domingo se pondrá en «línea una consulta más breve en relación al inicio de clases en la educación inicial, primaria, especial, media general, media técnica». Informó que ha pedido «la fórmula al vicepresidente social y ministro de Educación, Aristobulo Isturiz; y Educación Universitaria, César Trompiz, para el inicio del periodo nuevo 2020-2021, con teleclases o clases online».

Cambios inmediatos en Vive Televisión

También ordenó al ministro de Comunicación, Freddy Ñáñez, promover cambios inmediatos en el canal Vive Televisión como «epicentro de la teleeducación en Venezuela». Solicitó: «quiero ver cambios inmediatos en Vive TV y que se convierta en un súper canal, con calidad».

«Vive TV va a jugar un papel fundamental en la nueva etapa con la pandemia y en la fase de las teleclases», indicó el Dignatario venezolano.