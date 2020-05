Agencia estadounidense financió festivales de rock en Venezuela para desestabilizar al gobierno de Hugo Chávez

La National Endowment for Democracy (NED), organización estadounidense ampliamente conocida en Venezuela por haber financiado, en la primera década del siglo XXI, a decenas de organizaciones no gubernamentales que intentaban desestabilizar al gobierno de Hugo Chávez, también entregó fondos en 2011 a festivales de rock con el objetivo de intentar socavar al gobierno bolivariano y captar jóvenes en la oposición, según dio a conocer el periódico británico The Guardian este miércoles. La información fue dada a conocer a través de documentos desclasificados.

Texto: Alba Ciudad (Luigino Bracci Roa)

Tim Gill, sociólogo de la Universidad Wilmington en Carolina del Norte, tuvo acceso a estos documentos desclasificados a través de la Ley de Libertad de Información estadounidense (FOIA, por sus siglas en inglés), que señalan que una organización venezolana solicitó fondos en 2011 a la NED para realizar un concurso «para producir nuevas canciones que promuevan la libertad de expresión». La NED aprobó entregarles 22.970 dólares, que también se usarían en la realización de «un concierto al estilo de batalla de bandas».

El documento desclasificado muestra los esfuerzos de los funcionarios estadounidenses «para promover una mayor reflexión entre los jóvenes venezolanos sobre la libertad de expresión, su conexión con la democracia y el estado de la democracia en el país». Aseguran que «fortalecerán las relaciones entre las bandas de rock y las organizaciones de la sociedad civil que trabajan con la juventud y con temas de libertad de expresión».

En el texto (que tiene partes tachadas por el organismo que libera los documentos, para evitar la identificación de personas y organizaciones) se señala que el proyecto llamará a un concurso con al menos diez bandas «para escribir canciones nuevas que aborden la importancia de promover y proteger la libertad de expresión en Venezuela». Señala que construirá alianzas institucionales con organizaciones que trabajan con grupos y bandas emergentes, construirá un panel renombrado de jueces formado por figuras de bandas prominentes de Venezuela, y realizará una campaña extensa de relaciones públicas.

También producirá un disco con todas las canciones, del cual se crearán 760 copias que se venderán a 4 dólares, pero también se distribuirán entre estaciones de radio y organizaciones de la «sociedad civil».

Estos son los documentos presentados por Tim Gill en su cuenta Twitter; puede hacerles click para verlos más grandes.

El texto señala que trabajarán de cerca con una organización con más de 15 años de experiencia apoyando bandas nuevas y emergentes en Venezuela. Además, se hará una campaña comunicacional extensa a través de correos electrónicos, Facebook y Twitter.

Una vez hecho el concurso, se promoverá un concierto con una asistencia mínima de mil personas, donde figuras destacadas hablarán a los jóvenes de la importancia de la libertad de expresión. Allí tocarán las bandas ganadoras del concurso y una prominente banda de rock nacional. Se señala que uno de los objetivos es estrechar lazos entre las bandas de rock y las ONGs promotoras de la libertad de expresión.

Aunque los nombres de personas y organizaciones están tachados, parece que no es difícil deducir de qué movimientos se trataba.

Sin Mordaza

En junio de 2011, la organización «Sin Mordaza» comenzaba a promover en las redes sociales el «Primer concurso de creación musical ‘Música sin Mordaza'» con el fin de «hacer de la música otro instrumento de la Libertad de Expresión». Allí se convocaba a grupos de rock y de rap a «crear un tema inédito sobre ‘Realidad y Libertad'». Señalaban que «un importante y reconocido jurado calificador, conformado por profesionales del medio musical, seleccionará por cada categoría 10 temas finalistas que se incluirán en un CD recopilación».

La convocatoria animaba a enviar los temas antes del 19 de agosto de 2011.

Además, informaban que «en el mes de noviembre se realizará el Primer Concierto de Música Sin Mordaza. Los participantes se escogerán entre los 10 finalistas, para la categoría Rock sin Mordaza: 3 bandas y/o artistas, mientras que para la categoría Rap Sin Mordaza serán 5 grupos y/o artistas que compartirán tarima con bandas invitadas. Ese día el jurado evaluará y seleccionará al ganador».

«Lo que más irrita a los tiranos es la imposibilidad de poner grilletes al pensamiento», es uno de los lemas presentes en la convocatoria.

Meses después, en noviembre de 2011, los medios reseñaban los dos conciertos que la organización Sin Mordaza realizó tras el concurso. «Con dos grandes conciertos culminó Música Sin Mordaza, el primer concurso de creación musical que reunión a nuevos talentos del Rap y Rock quienes se quitaron la mordaza con la creación de temas inspirados en realidad y libertad», señaló una nota publicada en LeaNoticias que citamos a continuación:

La Plaza Miranda (en el este de Caracas) fue el escenario para las presentaciones que contó con la animación de Verónica Gómez. Las 5 bandas finalistas de rap que se presentaron fueron: Instituto Libertad, Arkaiko, El Pish, Real Familia y Filántropos quienes demostraron sus talentos junto a la reconocida agrupación Cuarto Poder, que deleitó a los presentes con la interpretaciones de sus temas más exitosos, en este género resultó ganador El Pish con el tema: Realidad Optimista. El domingo 27 los amantes del Rock se dieron cita para conocer cuales de las tres bandas finalistas resultaría ganadora: Antigravedad, Bonzai y Museo de Imágenes, resultando ganadora la banda Antigravedad con el tema: Primates, el cual revela la situación de la seguridad en Venezuela. El evento cerró con la participación de Viniloversus, que mantuvo la adrenalina de los amantes del rock hasta el último minuto. Durante ambos días los asistentes participaron en actividades creativas en defensa de la Libertad, lo que ratifica el compromiso de la juventud a luchar de manera creativa y pacífica para tener Un Mundo Sin Mordaza.

La organización Sin Mordaza continuó realizando conciertos y concursos continuamente hasta 2018, como puede observarse en su página web y en reseñas en medios de comunicación. Señalan que trabajan en conjunto con el Foro Penal Venezolano y Provea, entre otras ONG venezolanas abiertamente opositoras.

El documento desclasificado habla de una «organización con más de 15 años de experiencia apoyando bandas nuevas y emergentes en Venezuela». No es posible asegurar con certeza que el texto se refiera a la «Fundación Nuevas Bandas«, conocidísima organización que efectuaba conciertos y festivales anuales entre bandas emergentes desde 1994, y que siempre ha tenido una fuerte tendencia a favor de la oposición.

Lo que sí es cierto, es que ambas organizaciones (Sin Mordaza y el Festival Nuevas Bandas) han trabajado juntas de forma pública y notoria.

No ha funcionado

En el artículo publico este miércoles, The Guardian resaltó que ninguno de los planes patrocinados por la NED en Venezuela parecen haber dado resultados tangibles, y que no se está claro en por qué el plan contra el gobierno de Chávez se centraba en la música rock, en un país cuyos géneros favoritos son la salsa, el merengue y el reggaetón.

The Guardian, de hecho, comparó este caso con otros dos fracasos recientes de la oposición venezolana: «Un complot de 2019 para desencadenar un levantamiento militar en apoyo del líder opositor Juan Guaidó falló en cuestión de horas, y a principios de este mes, mercenarios estadounidenses lideraron una incursión fallida para capturar a Maduro. El último plan se desmoronó rápidamente con dos estadounidenses capturados».

¿Qué es la NED?

La NED fue creada en 1983 por iniciativa del Congreso estadounidense, y recibe de él fondos todos los años para financiar proyectos que ayuden a socavar los regímenes de países contrarios a los intereses de los Estados Unidos. Surgió para contribuir con la lucha anticomunista durante la Guerra Fría, brindando recursos que antes eran entregados por la CIA para este tipo de proyectos.

La NED ha apoyado a decenas de organizaciones no gubernamentales en el pasado para financiar su lucha contra el gobierno legítimo venezolano. Entre 2008 y 2009 entregó más de 2,6 millones de dólares a ONGs venezolanas como Liderazgo y Visión, Cedice, el Instituto de Prensa y Sociedad (Ipys), la ONG Súmate (vinculada a María Corina Machado), el Consorcio Justicia y el Centro al Servicio de la Acción Popular (Cesap), pero también fueron financiadas numerosas organizaciones desconocidas, que parecían ser «fachadas y canales para distribuir fondos a sectores anti-chavistas», escribió en 2010 la abogada Eva Golinger, autora de libros que develaron, a partir de documentos desclasificados, cómo la NED, USAID y otras organizaciones financiaron movimientos políticos antichavistas en Venezuela.

También fueron financiadas numerosas organizaciones dedicadas a la “formación de jóvenes” y la “construcción del liderazgo democrático de los jóvenes”, incluyendo programas donde “capacitan estudiantes universitarios y jóvenes líderes comunitarios sobre los valores democráticos, el liderazgo y la comunicación”, tales como la Asociación Civil Huellas o el Centro Gumilla.

No es la primera vez que la NED o USAID financian músicos juveniles para luchar contra un gobierno. En 2014, la Usaid financió a raperos cubanos para promover un movimiento de hip hop que luchara contra el gobierno de ese país, que no tuvo mayores resultados y fue rápidamente descubierto.