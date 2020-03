EN FOTOS: Gran marcha revolucionaria contuvo acciones violentas opositoras previstas para este martes

Decenas de miles de personas marcharon este martes 10 de marzo desde la plaza Morelos de Caracas hasta el Palacio Federal Legislativo, sede de la Asamblea Nacional Constituyente, en respaldo al gobierno del Presidente Nicolás Maduro en un día en el que la oposición amenazaba con acciones violentas, luego de que el diputado opositor Juan Guaidó, autoproclamado presidente interino del país con apoyo del gobierno estadounidense, había convocado a ese mismo lugar para entregar un supuesto «pliego de conflicto» a la Asamblea Nacional, de la cual él también se considera presidente.

Texto: Alba Ciudad (LBR)

«Esta lucha es hasta lograr la salida y es por eso que debemos reactivar la calle», afirmó Guaidó según RT. En el pliegue de conflicto se indica que de no poder avanzar hasta la Asamblea Nacional, se debían «esperar instrucciones» del diputado opositor en torno a un «plan alterno».

La marcha opositora, que partió de la plaza Juan Pablo II en Chacao -el lugar donde Guaidó se autoproclamó Presidente en 2019, tuvo un respaldo mucho menor al que contaban las manifestaciones que él convocaba el año pasado. La movilización avanzó hasta Chacaíto, donde ocurrieron hechos violentos al toparse con la Guardia Nacional Bolivariana a la altura del centro comercial Expreso. Allí, encapuchados arremetieron con piedras contra los cuerpos de seguridad.

Tras ello, los manifestantes opositores se congregaron en la plaza Alfredo Sadel en Las Mercedes. «Sabíamos el plan de la dictadura y estábamos preparados», afirmó Guaidó en un tuit, indicando que estaba previsto desde el inicio trasladar a los opositores a la plaza Sadel.

Queeeee?!!!! He tragado mucho gas lagrimogeno hoy, corrí con mis hijos, de verdad Presidente, díganos qué logró Ud, yo siento que no logré nada! Sólo calmarme la cola de la Panamericana y no asistir a mi trabajo. Es muy absurda la situación, hasta cuándo? Por favor…

— Estamos… (@Cybelita) March 10, 2020