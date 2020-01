Mesa de Diálogo reconoce a Luis Parra como presidente de la AN

La Mesa de Diálogo reconoció a Luis Parra como nuevo presidente de la Asamblea Nacional (AN), quien fue juramentado este domingo junto a la nueva directiva del Parlamento, instancia que se encuentra en desacato desde 2016. Así lo informó el dirigente opositor y miembro de la Mesa de Diálogo Nacional, Javier Bertucci.



«Reconocemos la directiva que se nombró dentro de las instalaciones del hemiciclo y con la mayoría de diputados. Debemos seguir por la parte institucional no podemos prestarnos para un juego que se hace afuera de las instituciones», indicó Bertucci en rueda de prensa desde el Hotel Meliá Caracas, donde se lleva a acabo el diálogo entre Gobierno nacional y fuerzas de oposición.

Agregó que no apoyarán ningún tipo de anarquía galopante que no se aboque a la solución de los problemas en el país, alegando que algunos sectores extremistas buscan continuar en el conflicto ya que podría ser «conveniente para algunos representantes. No vamos apoyar nada que no sea por la vía constitucional».

Ante este reconocimiento, llamó a la nueva directiva del Parlamento a trabajar de manera inmediata para superar el proceso de desacato y avanzar en los acuerdos de la Mesa de Diálogo entre los que son prioridad el cambio de rectores en el Consejo Nacional Elecotral (CNE), para la posterior realización de elecciones parlamentarias.

«Le pedimos a esta directiva que nos pongamos de acuerdo lo más pronto posible con el asunto del CNE; y le pedimos a esta directiva que trabajemos rápidamente porque el país necesita respuestas», recalcó.

Bertucci destacó que como parte de los puntos que se debaten en la mesa, está el habilitar a todos los partidos de oposición para las elecciones legislativas y así lograr una representación proporcional dentro del hemiciclo. «Estamos peleando por todos los partidos de oposición», aseveró.

Bloque de la Patria trabajarán por reinstitucionalización de la AN

Los diputados que conforman el Bloque de la Patria continuarán trabajando la reinstitucionalización de la Asamblea Nacional (AN)- en desacato desde el 2016-, ratificó Francisco Torrealba, parlamentario por el Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv), quien, luego de la primera ronda de negociaciones de la Mesa de Diálogo Nacional de este año, señaló que con la elección de la nueva junta directiva de la AN encabezada por Luis Parra, se espera el Parlamento pueda salir de desacato.

«Nosotros vamos a trabajar para poder rehacer todo lo que no se ha hecho debido a las trabas impuestas por la derecha radical», enfatizó.

Aseveró que el propósito desde la Mesa de Diálogo Nacional es que esta nueva junta directiva trabaje en asuntos de especial importancia para todos los venezolanos, como la conformación de un nuevo Consejo Nacional Electoral (CNE).

Además, indicó que se aspira que con la juramentación de estas nuevas autoridades, la Asamblea nacional pueda recuperar el verdadero espacio de debate, que se perdió cuando estaba al mando ese grupo de diputados de derecha.

Asimismo, el diputado socialista y también integrante de la Mesa de Diálogo Nacional, confirmó que este lunes se logró las medidas cautelares para 14 personas que se encontraban privadas de libertad.

«La mesa de diálogo va a continuar trabajando en los asuntos trascendentales para el país», aseguró.