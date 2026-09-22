Delcy Rodríguez y Donald Trump se reunieron en Nueva York

La Presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, se reunió este martes en la noche con el Jefe de Estado estadounidense, Donald Trump. El encuentro a puerta cerrada tuvo lugar en el hotel Lotte New York Palace, en Nueva York, en el marco de una recepción ofrecida por Trump a líderes extranjeros con motivo de la Semana de Alto Nivel de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

Texto: Alba Ciudad y Agencias

“Sostuvimos una histórica reunión con el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, con quien conversamos sobre el fortalecimiento de la relación bilateral entre nuestros países y el avance de una agenda de cooperación en áreas estratégicas como energía, minería, seguridad y otros asuntos de interés común”, señaló Rodríguez en una publicación en redes sociales.

“Expresamos nuestro agradecimiento al presidente Trump y a su gobierno por el decidido apoyo brindado durante la emergencia ocasionada por los terremotos del pasado 24 de junio, así como por su respaldo al proceso de reinserción de nuestro país en los espacios multilaterales”, indicó.

“Venezuela y los Estados Unidos comparten una relación histórica que, en esta nueva etapa, estamos llamados a encauzar a través del diálogo. Seguiremos impulsando una diplomacia al servicio del interés nacional, orientada a alcanzar resultados concretos y beneficios colectivos para el pueblo venezolano”, dijo para finalizar su mensaje.

Según la lista distribuida por la Casa Blanca estadounidense, además de Trump y Rodríguez, en el encuentro participaron el secretario de Estado y asesor de Seguridad Nacional, Marco Rubio; el secretario del Tesoro, Scott Bessent; la jefa de gabinete de la Casa Blanca, Susie Wiles; y el subjefe de gabinete para Política y asesor de Seguridad Nacional y Seguridad Interior, Stephen Miller.

El encuentro entre Delcy Rodríguez y Donald Trump es el primero entre un gobernante venezolano y uno estadounidense en más de 11 años, desde la breve reunión que mantuvieron Barack Obama y el Presidente Nicolás Maduro durante la Cumbre de las Américas de 2015, celebrada en Panamá. También es la primera visita de un jefe de Estado venezolano a Nueva York desde la última participación de Maduro en una Asamblea General de la ONU, en 2018.

Venezuela y Estados Unidos acordaron, en marzo pasado, restablecer formalmente sus lazos diplomáticos, rotos desde principios de 2019, un anuncio que representó un paso contundente en el marco de cooperación establecido entre Washington y Caracas.