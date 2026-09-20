Presidente de Paraguay visitó Venezuela y suscribió comunicado conjunto con el gobierno

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Con la firma del comunicado conjunto entre Venezuela y Paraguay en el Palacio de Miraflores, culminó la reunión de Alto Nivel entre la Presidenta encargada de la República Bolivariana de Venezuela, Delcy Rodríguez, y su homólogo de la República de Paraguay, Santiago Peña.

Texto: VTV

Esta importante firma se lleva a cabo con motivo de la visita de trabajo en Caracas, del presidente de la República del Paraguay, Santiago Peña.

El ministro del Poder Popular para Relaciones Exteriores y Comercio Internacional, Félix Plasencia, firmó por Venezuela, mientras que por Paraguay lo hizo su homólogo, Rubén Ramírez Lezcano.

El fructífero y sincero acercamiento permite avanzar hacia una nueva etapa y fijar una hoja de ruta entre ambas naciones.

Tras la firma del comunicado conjunto, el presidente de Paraguay culminó su visita de trabajo en Venezuela, donde sostuvo un encuentro de alto nivel para consolidar el acercamiento bilateral.

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