Declarado Ismael Querales como Portador Patrimonial de la Nación

Este martes, el ministro del Poder Popular para la Cultura, Alejandro López, entregó la certificación oficial que acredita a Ismael Querales como Portador Patrimonial de la Nación (post mortem), en tributo a la trayectoria del maestro de la bandola venezolana, fallecido el 20 de septiembre.

Prensa MPPC (Texto: Dayana Martínez / Fotos: Nathael Ramírez)

Ligia Elena e Isabella Querales, hijas del músico, compositor y docente, recibieron de manos del ministro la distinción en el Cuartel San Carlos, en Caracas, donde familiares, amigos y cultores se reunieron para dar el último adiós al maestro, cofundador de la emblemática agrupación Un Solo Pueblo.

López, quien transmitió el saludo de la presidenta Delcy Rodríguez, destacó el valor simbólico de la certificación. «Vengo en nombre del Ministerio de la Cultura, del pueblo venezolano, que es gestor cultural, y de mis maestros, a compartir un reconocimiento muy importante, que es lo mínimo que podemos hacer por la vida, la memoria y la música viva del maestro Ismael», expresó.

La máxima autoridad de la cartera cultural agradeció a Tarek William Saab, jefe de la Gran Misión Viva Venezuela, Mi Patria Querida, «por brindar este bello espacio para la insurgencia cultural e identitaria de nuestro país».

La certificación fue otorgada a través del Instituto del Patrimonio Cultural, en el marco de la Ley de Protección y Defensa del Patrimonio Cultural. El texto resalta que el reconocimiento «es un acto de estricta justicia poética e histórica con quien ha consagrado su existencia a dar latidos, alma y voz a la venezolanidad».

De igual forma, la distinción destaca la trayectoria de Querales como cultor comprometido con la tradición sonora del país, a través de su inseparable bandola, su sensibilidad artística y su entrega a la difusión de la música venezolana: «Su trayectoria no es solo un cúmulo de aplausos o un repertorio de ejecuciones magistrales; es un testimonio vivo de resistencia cultural, un puente indestructible entre las raíces ancestrales de nuestros pueblos y el futuro luminoso de las nuevas generaciones».

Un legado sembrado en el pueblo

Durante la ceremonia, músicos y cultores rindieron un sentido tributo mediante la interpretación con bandolas y cuatros de diversas piezas de la música tradicional venezolana. El homenaje, además, contó con sentidas palabras de figuras destacadas del ámbito musical venezolano.

Francisco Pacheco, cofundador de Un Solo Pueblo, destacó la importancia de Querales en la vida cultural del país: «Es una referencia muy importante para la música tradicional venezolana. Uno de los mayores conocedores de la bandola llanera, central y oriental. Además, se nutrió de la música central venezolana y dominaba la percusión de los tambores. Esa constancia e insistencia lo llevó a ser un personaje fundamental; hablar de la bandola en Venezuela es hablar de Ismael Querales».

Por su parte, Luis Cuevas, destacado cuatrista y alumno del maestro —reciente ganador de La Siembra del Cuatro—, recordó entre anécdotas su cercanía con Querales: «Cuando gané el premio fui a su casa a celebrar y me decía en broma: ‘Acompáñame a ver si ese premio es verdad que te lo ganaste’». Resaltó, además, que el legado más importante del maestro Querales «fue el amor hacia nuestro país, hacia nuestra cultura y hacia los cultores. Fue un defensor de la cultura en su máximo esplendor; investigó, apoyó y ayudó de infinitas maneras».

Finalmente, Berenice del Moral, reconocida cantante venezolana, resaltó el impacto pedagógico y humano del artista: «Ismael Querales representa y representará durante muchísimo tiempo nuestra venezolanidad. Fue un amante de la música venezolana en todos sus géneros, un investigador y un maestro como pocos, con un don de gente extraordinario».