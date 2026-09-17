Delcy Rodríguez lideró entrega del Premio Nacional de Periodismo Simón Bolívar 2026

La Presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, lideró este miércoles el acto de entrega del Premio Nacional de Periodismo Simón Bolívar 2026 a los ganadores en las categorías: Periodismo Impreso, Periodismo de Opinión, Imagen Gráfica, Radio, Televisión, Periodismo Digital, Comunitario y Alternativo, Docencia e Investigación.

Texto: VTV y Diario Vea

Durante la entrega del Premio, la Jefa de Estado enfatizó que la labor comunicacional en Venezuela debe ser una herramienta para la convivencia, la coexistencia, el respeto y la tolerancia, orientada a la defensa de la tranquilidad y la soberanía del pueblo.

Premio Nacional de Periodismo 2026 entregado por la Presidenta encargada Delcy Rodríguez

Rodríguez destacó que la entrega de este galardón se realiza en una coyuntura histórica caracterizada por transformaciones internas en las que la nación defiende su estabilidad. “Este Premio Nacional del Periodismo se da en un momento extraordinario de cambios en Venezuela, en una Venezuela que busca preservar su tranquilidad, su paz, su independencia, su derecho al desarrollo, al futuro y al derecho que tiene el pueblo venezolano a tener patria”, enfatizó.

En ese sentido, advirtió que la labor informativa no debe estar secuestrada por el fascismo y el extremismo, los que se han encargado de impulsar agresiones contra el país. «La comunicación como plataforma debe estar al servicio de esos intereses vitales que como República y pueblo nos hemos trazado, amparados en la Carta Magna, el derecho internacional y el legado histórico del Libertador Simón Bolívar», apuntó.

Homenaje a los comunicadores

La presidenta Delcy Rodríguez rindió un especial homenaje a los comunicadores que arriesgaron sus vidas durante la cobertura del doble sismo registrado el pasado 24 de junio, calificando su labor como “un baluarte de lo que es una comunicación sana, respetuosa, no perturbada por intereses capitales y siempre al servicio del pueblo y la verdad”.

Asimismo, reflexionó sobre los retos que enfrenta el periodismo en la actualidad ante el avance de las nuevas tecnologías, la inteligencia artificial y el uso de algoritmos.

Rodríguez ratificó el compromiso del Gobierno nacional con el impulso de la comunicación comunitaria y las nuevas formas de difusión.

En la categoría Premio Único de Periodismo Simón Bolívar, el galardón fue otorgado a Clodovaldo Hernández, periodista y escritor venezolano con más de 40 años de trayectoria, reconocido por su rigor y compromiso con el periodismo militante en medios impresos, radiales y digitales.

Otros reconocimientos otorgados fueron:

Premio Nacional de Periodismo Impreso a Freddy Durán, por su labor en el diario La Nación del Táchira.

Mejor Trabajo de Opinión a Roberto Betancourt, por divulgar el conocimiento científico en medios como Correo del Orinoco y Últimas Noticias.

Mención Especial de Opinión a Mercedes Chacín, por su artículo “Respuesta bonita a una amiga que me preguntó”, publicado en Ciudad CCS.

Premio de Imagen Gráfica a Maxwell Adrián Briceño Godoy, por su serie sobre el Clásico Mundial de Béisbol difundida por Reuters.

Mención Especial en Imagen Gráfica a Iván Ernesto Lira Gómez, por su trabajo infográfico en Últimas Noticias.

Premio Nacional en Radio a Rosa Yasmín Ríos Serrano, por sus reportajes ambientales en la Emisora Galáctica 100.9 FM del Zulia.

Premio Nacional en Televisión a Estrella Velandia, por la conducción del espacio La Verdad Radio TV de Monagas.

Mención Especial en Televisión a Homer Gerardo Márquez, por su seriado sobre José Gregorio Hernández y Carmen Rendiles transmitido en Canal i.

Premio en Periodismo Digital a Banca y Negocios, por su cobertura especializada en energía.

Mención Especial Digital a Noticia 058, por su enfoque de periodismo de soluciones.

Premio Comunitario y Alternativo al programa Mandarria a la Memoria, transmitido por Kania 97.3 FM en Táchira.

Mención Especial Comunitario y Alternativo a Jimmy Marcano, por su programa Contacto Alternativo en Radio Macarao 100.3 FM.

Premio en Docencia e Investigación a Alfredo Reyes, por su obra Dossier Docente.

Mención especial en Docencia e Investigación a Richard Ávila, por su propuesta metodológica sobre audiencias radiales en Maturín.

Además se otorgaron reconocimientos especiales. Entre ellos, se distinguió al Informativo de Venezolana de Televisión (VTV) y al Sistema Nacional de Medios Públicos, por su labor comunicacional.

Asimismo, se reconoció a Jesús Marcano y Jania Romero por su aporte a la comunicación ciudadana, al igual que una Mención Especial póstuma a periodistas que partieron recientemente, como un homenaje a su legado profesional y compromiso con la verdad.