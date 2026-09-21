Delcy Rodríguez y el secretario general de la ONU se reunieron este lunes

En medio de su agenda, la mandataria expresó su esperanza de que este nuevo período de sesiones fortalezca el multilateralismo

Texto: Alba Ciudad (Jorge Pinillos) / Medios Nacionales / Fotos: Prensa Presidencial

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, sostuvo este lunes un encuentro oficial con el secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, en la sede central del organismo ubicada en Nueva York. Esta reunión destaca como uno de los eventos principales de la agenda que cumple la mandataria durante la Semana de Alto Nivel del 81.° período de sesiones de la Asamblea General de la ONU.

Delcy Rodríguez se reúne con Antonio Guterres y da declaraciones, 21 de septiembre de 2026

Antes de sostener la reunión institucional, la jefa de Estado plasmó su rúbrica y un mensaje en el libro oficial de firmas de la organización internacional, donde expresó su profunda esperanza de que este nuevo período de sesiones logre fortalecer el multilateralismo en procura constante de la paz y la estabilidad mundial.

“Llegamos de pie, caminando. Venimos a este 81 período de sesiones de las Naciones Unidas buscando el destino común de la humanidad: la paz, la estabilidad, el desarrollo humano y los equilibrios en el mundo. Le deseo a este período todo el éxito. Que el multilateralismo reivindique sus principios fundadores”, dijo a su salida del encuentro.

Una jornada diplomática intensa

La mandataria venezolana arribó a territorio estadounidense durante la madrugada de este lunes para encabezar la delegación nacional y asegurar una intensa jornada diplomática. En el transcurso del día, Rodríguez concretó reuniones estratégicas con figuras de la economía global, entre ellas el presidente del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Ilan Goldfajn; el presidente del Grupo del Banco Mundial, Ajay Banga; y la directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva.

Para cumplir con estos compromisos, la líder nacional estuvo acompañada por una comitiva oficial integrada por el canciller Félix Plasencia, el vicepresidente de Economía, Calixto Ortega, el primer viceministro de Exteriores, Oliver Blanco, y la titular de Hidrocarburos, Paula Henao.

Tras pisar suelo estadounidense, la presidenta afirmó públicamente que llegó con la firmeza y la esperanza de un pueblo que cree firmemente en el encuentro y la unión fraternal entre las naciones.

Intervención ante el pleno

La mandataria intervendrá este próximo miércoles ante el pleno del organismo internacional durante el desarrollo del 81.° período de sesiones.