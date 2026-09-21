Delcy Rodríguez y el secretario general de la ONU se reunieron este lunes

 • 0 Comentarios

En medio de su agenda, la mandataria expresó su esperanza de que este nuevo período de sesiones fortalezca el multilateralismo

Texto: Alba Ciudad (Jorge Pinillos) / Medios Nacionales / Fotos: Prensa Presidencial

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, sostuvo este lunes un encuentro oficial con el secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, en la sede central del organismo ubicada en Nueva York. Esta reunión destaca como uno de los eventos principales de la agenda que cumple la mandataria durante la Semana de Alto Nivel del 81.° período de sesiones de la Asamblea General de la ONU.

Delcy Rodríguez se reúne con Antonio Guterres y da declaraciones, 21 de septiembre de 2026
Ver este vídeo en YouTube.

Antes de sostener la reunión institucional, la jefa de Estado plasmó su rúbrica y un mensaje en el libro oficial de firmas de la organización internacional, donde expresó su profunda esperanza de que este nuevo período de sesiones logre fortalecer el multilateralismo en procura constante de la paz y la estabilidad mundial.

“Llegamos de pie, caminando. Venimos a este 81 período de sesiones de las Naciones Unidas buscando el destino común de la humanidad: la paz, la estabilidad, el desarrollo humano y los equilibrios en el mundo. Le deseo a este período todo el éxito. Que el multilateralismo reivindique sus principios fundadores”, dijo a su salida del encuentro.

Una jornada diplomática intensa

La mandataria venezolana arribó a territorio estadounidense durante la madrugada de este lunes para encabezar la delegación nacional y asegurar una intensa jornada diplomática. En el transcurso del día, Rodríguez concretó reuniones estratégicas con figuras de la economía global, entre ellas el presidente del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Ilan Goldfajn; el presidente del Grupo del Banco Mundial, Ajay Banga; y la directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva.

Para cumplir con estos compromisos, la líder nacional estuvo acompañada por una comitiva oficial integrada por el canciller Félix Plasencia, el vicepresidente de Economía, Calixto Ortega, el primer viceministro de Exteriores, Oliver Blanco, y la titular de Hidrocarburos, Paula Henao.

Tras pisar suelo estadounidense, la presidenta afirmó públicamente que llegó con la firmeza y la esperanza de un pueblo que cree firmemente en el encuentro y la unión fraternal entre las naciones.

Intervención ante el pleno

La mandataria intervendrá este próximo miércoles ante el pleno del organismo internacional durante el desarrollo del 81.° período de sesiones.

La presidenta Delcy Rodríguez se reunió con la directora gerente del FMI en Nueva York

septiembre 21, 2026

Jefa de Estado venezolana se reunió en Nueva York con el presidente del Banco Mundial

septiembre 21, 2026

Delcy Rodríguez llega a Estados Unidos para participar en la Asamblea General de la ONU

septiembre 21, 2026

Presidente de Paraguay visitó Venezuela y suscribió comunicado conjunto con el gobierno

septiembre 20, 2026

Trump cierra el prestigioso Centro Kennedy luego que un juez le impidiera rebautizarlo con su nombre

septiembre 17, 2026

Delcy Rodríguez entregó 339 viviendas rehabilitadas en el marco del Plan Venezuela Renace

septiembre 17, 2026

Delcy Rodríguez lideró entrega del Premio Nacional de Periodismo Simón Bolívar 2026

septiembre 17, 2026

Cuatro teloneros se marchan de la gira de Ed Sheeran tras el veto a Macklemore por apoyar a Palestina

septiembre 16, 2026

Gobierno nacional garantiza atención de órtesis y prótesis a víctimas del doble sismo

septiembre 16, 2026
Suscribirse
Notificar en
guest

0 Comentarios